Esther Aranda promociona '¡A cantar!', de Netflix, haciendo referencia a su tormentoso paso por 'OT 2008'

Los consumidores de Netflix están a punto de coger el micrófono, porque ¡A cantar! está a la vuelta de la esquina. Este programa musical, el primero de Netflix España, estará presentado por Ricky Merino y en él se enfrentarán seis participantes cantando temas famosos para conseguir un premio de 30.000 euros.

El concurso se estrena este viernes y el programa sigue con su promoción. Si a principios de esta semana se lanzó un anuncio protagonizado por Noemí Galera y Ricky haciendo una parodia de los castings de los talents españoles, ahora ha sido el turno de echar la vista atrás para repasar algunos formatos de Telecinco.

El presentador ha explicado que la mecánica del concurso es muy diferente a la de otros: no hay jueces que se giran como en La voz, ni los participantes se cambian y maquillan en segundos como en Lluvia de estrellas, ni se imitan cantantes como en Tu cara me suena, ni se cruza la pasarela como en Operación Triunfo.

"Hay dos clásicos que se quedan fuera: Angy no participa y Àngel Llàcer no será juez", bromea Ricky Merino. Después, explica que es muy importante no desafinar y lo hace mirando a una persona en particular: Esther Aranda.

La exconcursante de OT 2008 protagonizó uno de los pasos más polémicos de la historia del programa, no solo por las valoraciones de Risto Mejide, sino por sus actuaciones llenas de desafinación que hicieron que muchos afirmaran que ni siquiera cantaba bien.

"Tranquilo, que no va a volver a pasar", contesta la triunfita. "Dejémonos de intuiciones, que ya nos conocemos", añadió Ricky Merino en referencia a la conocida y desastrosa primera actuación de Aranda: Las de la intuición, de Shakira.

Después aparece Roser intentando marcharse para cederle su puesto a Carmen Míriam, tal y como hizo en Popstars: todo por un sueño, el talent de 2002 en el que la cantante concursó y se dio a conocer por abandonar su plaza a cambio de que se la cedieran a Carmen Míriam porque consideraba que se lo merecía más.