Sanitat i sindicats destaquen que la carrera professional dels sanitaris és un "reconeixement" i "fa justícia"

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i representants sindicals han firmat aquest dijous un decret per l'adhesió als drets de carrera i desenvolupament professional del personal interí en l'àmbit de la sanitat, que suposarà "una millora salarial per a 43.000 treballadors i una inversió anual per part de l'administració autonòmica de 120 milions d'euros".

En l'acte han participat integrants de les entitats amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat: CCOO; UGT, SATSE, CSIF, CESMCV-SAE i Intersindical Valenciana, a més del president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera Barceló.

Segons ha destacat la titular de Sanitat, més enllà de les xifres, "aquesta mesura representa el reconeixement per part de la societat dels qui es dediquen a curar, a cuidar i a protegir". "El paper fonamental dels professionals de salut pública i l'equiparació del personal interí i del fix quant a aquests drets", ha asseverat.

La consellera ha indicat que aquestes mesures són "un pas més del camí iniciat fa anys que aposta per enfortir la sanitat pública, millorar els drets laborals, estabilitzar les plantilles i oferir una assistència sanitària de qualitat". "En eixe camí hem d'estar tots junts", ha afegit.

Barceló ha remarcat que, després de cinc mesos d'una crisi sanitària, "ningú dubta que invertir en sanitat i els seus professionals és invertir en seguretat, en igualtat i en benestar, tres factors que defineixen sens dubte l'essència del que anomenem progrés".

Aquestes millores en les condicions laborals, segons ha assenyalat, suposen un "reconeixement públic del treball realitzat pels professionals de la sanitat, el seu coneixement i experiència per a fer del sistema sanitari un dels valors més importants del nostre país".

La consellera ha agraït "la tasca del personal sanitari, la seua entrega i el seu compromís per a atendre totes les persones i especialment als més vulnerables". També ha donat les gràcies als sindicats "pel diàleg i el treball comú a favor de la millora de la sanitat".

Per la seua banda, Ximo Puig ha emfatitzat que la societat valenciana tindrà sempre un deute pendent amb la sanitat pública, "una qüestió que té a veure també amb el sentit d'ànima col·lectiva".

"Davant una situació tan dura cal enfortir l'estat de benestar, si hi ha alguna cosa que hem après de la pandèmia és que caminar a soles, l'individualisme radical no té cap tipus de suport. Per açò el compromís de la Generalitat és enfortir, transformar i adequar tot el que és aquesta sanitat pública, que solament en aquests anys ha rebut més de 1.000 milions d'euros en inversió", ha indicat el president.

A més, el cap del Consell ha remarcat que, "malgrat les dificultats econòmiques que té la Generalitat, s'ha firmat aquest acord". "És cert que es podria haver fet molt abans però ara en una situació tan difícil encara té major valor", ha afegit. "És el moment de posar l'interés general per damunt de tot i no situar-nos en una mirada sectorial", ha conclòs.

"JUSTÍCIA PER ALS INTERINS"

Per la seua banda, els representants sindicals han felicitat al Consell per aquest decret, el qual "ha donat justícia als interins que, per fi, van a tindre els mateixos drets que els funcionaris". "Un decret que realment era la resposta que estava esperant tots els sindicats de la mesa sectorial", ha incidit.

"S'ha discutit reiteradament que els interins en la carrera professional i en el desenvolupament professional necessitaven ser socorreguts al més prompte possible", han coincidit els sindicats, malgrat que, consideren que "encara hi ha punts pendents que cal seguir treballant".

La presidenta de CSIF Sanitat Comunitat Valenciana, Dolly Prunés, ha manifestat que el sindicat "considera positiva la verificació de la Conselleria de Sanitat en l'anunci de l'aplicació de la carrera del desenvolupament professional amb els mateixos drets tal com exigia el sindicat", però pensa que "aquest canvi de criteri ha arribat tard". "La Conselleria va poder actuar anticipant-se i atorgant la igualtat de tracte", ha afegit Prunés.