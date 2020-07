Compromís demana al Govern "més diàleg" per al transvasament Tajo-Segura per a evitar conseqüències "nefastes"

Baldoví ha sostingut que el transvasament és una "línia roja" per a la coalició nacionalista i, en eixe sentit, ha exigit que es mantinguen "els actuals cabals".

Joan Baldoví s'ha expressat així, a preguntes dels mitjans, sobre la situació durant una compareixença de premsa en la nova seu de la formació a Alacant, en la qual també han estat la diputada autonòmica, Aitana Mas, i el diputat provincial, Gerard Fullana.

En tot cas, Baldoví ha indicat que si es busquen "alternatives" al transvasament haurien de ser "viables". "Reclamarem de la ministra -de Transició Ecològica-, que s'assente i escolte el que pot suposar açò en unes economies, com les agrícoles, molt castigades ja per altres impactes com els preus".