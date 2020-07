Jaraba nega que malversara en RTVV: "Firmava contractes després de revisar-los gent competent. Jo mai els vaig negociar"

López Jaraba s'ha assegut aquest dijous en el banc dels acusats per presumptes irregularitats en contractes de l'ens públic. La Fiscalia no li acusa mentre que sí ho fan la Generalitat -li demana set anys de presó i una responsabilitat civil d'1,38 milions- i CGT. En concret, li atribueixen delictes de prevaricació, frau i malversació. La defensa reclama l'absolució.

López Jaraba, qui va ser director d'RTVV en el període comprès entre l'octubre del 2009 i el desembre del 2012, ha hagut de respondre a les suposades irregularitats en un contracte firmat amb una productora de José Luis Moreno, Alba Adriática, sobre qui ha dit que no ho coneixia ni que va intentar beneficiar.

L'acusat, llicenciat en Periodisme, no ha volgut respondre les acusacions particulars i únicament s'ha dirigit a la fiscal i al seu advocat, qui ha al·legat vulneració del dret de defensa del seu representat en constar en la causa un pèrit designat per una de les acusacions, la Generalitat.

Jaraba ha explicat que quan va arribar al càrrec públic es va trobar amb una empresa en fallida tècnica, amb un deute de quasi 1.300 milions d'euros: "No hi havia un dia que no es generara deute", ha afirmat, per a agregar que a aquesta situació s'unia una crisi de reputació "tremenda" per "actuacions anteriors o el que fora" i una crisi financera que assotava Espanya i la Comunitat Valenciana, "la qual cosa impedia obtindre les subvencions adequades". Així, a la seua arribada van intentar que l'empresa seguira emetent "com poguera", ha recalcat.

Sobre el contracte controvertit pel qual s'ha assegut en el banc dels acusats, que feia referència a la sèrie 'Planta 25', ha indicat que es va firmar el 2007 -abans que ell estiguera en RTVV- i quan ell va arribar, la Sindicatura va alertar que en una liquidació trobava a faltar 1.700.000 euros a favor d'RTVV.

D'aquesta forma, el seu equip en l'ens es va posar a treballar amb la productora qüestionada, de José Luis Moreno, per a reclamar-li el deute, però aquesta no volia reconéixer-la. En eixes negociacions ell no estava present, però sí li informaven. Sobretot l'exdirectora de Televisió Valenciana (TVV) Lola Johnson, ha dit.

"El meu equip -ha exposat- va plantejar una solució. Hi havia unes altres, com judicialitzar el cas, però es va desestimar per la seua complexitat i prolongació en el temps. Així un any després, després d'una dura negociació, es va arribar a un acord", ha assenyalat.

Finalment, ha explicat que la productora va reconéixer el deute el 2010 i, per a compensar-la, es van entregar uns programes de 'De un tiempo a esta parte'. Així, es va firmar un nou contracte "que va passar tot tipus de revisions mèdiques, rigor i control" perquè "tot estiguera en ordre". Va passar per una Comissió Delegada en la qual els experts van donar el seu vistiplau.

"UN MUNT DE FILTRES"

Just abans de firmar el contracte, l'acusat ha exposat que es va fer una normativa interna en l'ens públic que obligava al fet que els contractes que havia de firmar el director general passaren "un muntó de filtres i de controls previs". "L'objectiu era que el director general tinguera certesa 100 per cent que el que firmava estava ben fet", ha postil·lat.

També van crear la figura de l'interventor, que no era obligada per llei, però els donava majors garanties. "Ho vam posar ací per seguretat meua i per la del meu propi equip". D'ací la Comissió Delegada a la qual arribaven informes "de moltes parts" abans d'autoritzar algun contracte. "Si faltava una firma, jo no firmava ni eixe contracte ni cap", ha dit.

Amb açò, Jaraba ha insistit: "Jo tenia la certesa que el contracte que arribava a la meua taula estava perfectament controlat. Treballàrem amb molta serietat. Jo no estava mai en el detall de la negociació".

"Jo no vaig negociar, solament vaig rubricar. Vaig confiar en el que va dir gent molt competent, que era corresponsable de la decisió. Per açò vaig firmar i es va fer. Mai vaig firmar cap contracte que tinguera alguna objecció de l'interventor", ha afirmat Jaraba per a concloure, qui també ha puntualitzat que en la seua etapa es va baixar el sou un 18%.

"BONA NIT, CASTELLA-LA MANXA"

En el juí ha testificat un responsable de la secció de Compres Alienes de les Sèries de Ficció i ha indicat que el nou contingut aportat per la productora de Moreno no li pareixia apropiat però "en els passadissos" es va justificar en una compensació econòmica. "En un dels programes es va dir 'Bona nit Castella-la Manxa', la qual cosa demostra que no es va fer per a València", ha asseverat.

Un altre testimoni, secretari i responsable de les actes de compra, ha afirmat que les comissions creades per a avaluar els programes eren "un intent bast de donar transparència perquè no es discutia gens allí i tot s'acceptava", ha narrat. El nou programa que es va emetre el 2010, 'De un tiempo a esta parte', "no era producció pròpia, era un curta i pega", ha dit.