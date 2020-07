Baldoví confia que per a la tardor el Govern tinga llest "l'esquelet" del nou model de finançament autonòmic

Joan Baldoví s'ha expressat així a preguntes dels mitjans a Alacant, on en la nova seu del partit s'ha presentat el decàleg de la coalició per a la reconstrucció.

"Si ho firma en la investidura, el president es compromet, a preguntes de Compromís, al fet que a la fi de novembre estaria i si estem en la comissió per a la reconstrucció i negociem una esmena perquè abans que acabe l'any el Ministeri d'Hisenda presente l'esquelet; hem de confiar que així siga", ha considerat Baldoví, a preguntes sobre la possibilitat que hi haja altres prioritats donada la situació actual.

Segons el parer de Baldoví, "hi ha un factor que ajudarà: que les eleccions catalanes hagen passat; que no hi haja eleccions a la vista en un espai de temps llarg; i, que es reben fons d'Europa a fons perdut". "Haurien de ser elements perquè d'una vegada per sempre eixe tema comence a tractar-se", ha seguit.

"És absolutament crucial", ha seguit i ha manifestat que es tracta de la pedra central d'aquesta legislatura, perquè des d'un nou model de finançament el Consell i els ajuntaments poden tindre més recursos i combatre en igualtat de condicions la crisi".

Joan Baldoví ha asseverat que a Compromís li pot costar "molt" arribar a acords, però quan firma un acord: "Ho volem complir". "Ho fem en el Botànic, a Madrid i en totes les institucions; confiem que les persones que han firmat això complisquen la seua paraula, i si no ho fan, això té un nom".