Sanidad precisa que el brote de seis casos detectado en Alicante está en la playa de San Juan

La confusión, según han explicado fuentes de Conselleria a Europa Press, se produjo por el nombre de las dos ubicaciones.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alicante manifiestan que no tienen constancia de la existencia del foco en su término municipal. Al respecto, han precisado que la Dirección Territorial de Sanidad no les ha confirmado esa situación y se está a la espera, dado que son "ellos quienes tienen la responsabilidad y confirmar si hay un foco o no y si hay que tomar medidas o no".

Finalmente, desde el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, el alcalde, Jaime Albero, ha asegurado que el foco de la playa alicantina parece que está situado en una zona de ocio. "Hubo una confusión", ha advertido y ha recalcado que las medidas de prevención se deben tomar "igual".

Ha subrayado que los datos son "oficiales", pese al error, y eso ha obligado a "cerrar" las residencias, de modo que se está a la espera de que cambie esta tarde la comunicación oficial para "quitar las restricciones" a estos espacios.