Jaraba niega que malversara en RTVV: "Firmaba contratos tras revisarlos gente muy competente. Yo nunca los negocié"

20M EP

José López Jaraba, ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), ha defendido ante la Audiencia de Valencia que "nunca" ha malversado dinero público. Ha explicado que firmaba los contratos que le llegaban después de que fueran revisados por "gente muy competente" que formaba parte de una Comisión Delegada de la Central de Compras, además de por el interventor. También ha aclarado que él no se encargaba de negociar nada porque no era su competencia.