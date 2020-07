Cómo lograr la desconexión digital en el verano del teletrabajo

La crisis del coronavirus ha traído el auge del teletrabajo y sus consecuencias. Durante la pandemia, según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el número de personas que trabajan desde casa en España ha ascendido hasta el 34%.

Una de las principales consecuencias es que estos teletrabajadores están haciendo de media dos horas extra adicionales. La razón es muchas veces la dificultad para desconectar. Y en ésto llegaron las vacaciones: ¿llegaremos a conseguir la desconexión digital en el verano del teletrabajo?

En este periodo se multiplican las empresas que ofrecen jornada intensiva para que los trabajadores puedan disfrutar de mayor tiempo libre durante las tardes. Esta jornada continuada puede complicar la organización y, por tanto, alargar la jornada y dificultar la desconexión.

Lo cierto es que, según un estudio de Randstad, un 30% de los españoles no consigue desconectar durante las vacaciones de verano. Ocurre, especialmente, porque son incapaces de desvincularse mentalmente de los temas laborales (casi la mitad no consiguen hacerlo).

De modo que en el verano de 2020, los españoles se enfrentan a mayores problemas que nunca para desconectar tanto en su tiempo libre tras la jornada laboral, como una vez que comiencen sus vacaciones. ¿Qué podemos hacer? Sodexo nos da una serie de recomendaciones:

Reuniones con horario y duración definidas

Las videollamadas han sido la opción perfecta para mantener a los equipos conectados. Se ha incrementado el tiempo dedicado a reuniones y eso ha contribuido a que los empleados alarguen su jornada. Para evitarlo, las empresas pueden implementar un horario fijo dedicado a reuniones y/o marcar una duración determinada de éstas. Los empleados, por su parte, deben aprender a decir que no a reuniones que no sean imprescindibles o que no estuviesen programadas.

Marcar una hora límite para el envío de correos o llamadas

Dar por terminada la jornada de verano puede ser uno de los grandes retos, ya que con los dispositivos móviles al alcance de la mano se está disponible de forma fácil a través de una llamada o email. Es decir, que es sencillo que la jornada no tenga fin. Para facilitar la desconexión, las empresas pueden marcar una hora límite para el envío de correos o realización de llamadas, para que el empleado sepa que trabajar fuera de las horas marcadas será percibido, incluso, como algo negativo.

Prioridades claras y trabajo ágil

Para que no surjan tareas nuevas o no prioritarias que alarguen innecesariamente la jornada, los líderes de equipo pueden ser de gran ayuda para guiar y ayudar a los empleados a realizar una correcta organización de sus tareas para que se cumplan a tiempo dentro de la jornada. Y en el caso de irse de vacaciones, para dejarlo todo cerrado y que el empleado pueda desconectar y descansar.

Cierra todo antes de irte de vacaciones

Según Sodexo, la gran clave para desconectar antes de salir de vacaciones consiste en dejar la menor cantidad de cabos sueltos posible. De esta forma, es necesario organizar el trabajo durante las semanas y días previos para cerrar tareas y, también, involucrar a los compañeros que recogen el testigo. Es importante dejar un informe detallando los asuntos pendientes y las personas de contacto. Si tenemos algún conflicto laboral mejor será solucionarlo antes de marcharnos o tendremos esa preocupación en la cabeza y hasta puede que recibamos mensajes o llamadas no deseadas.

'Apps' para el "bienestar digital" durante el tiempo libre

Pasamos casi seis horas al día conectados a Internet y tenemos acceso a la tecnología en casi todo lo que nos rodea diariamente. Muchos dispositivos ya cuentan con aplicaciones o funciones que fomentan el descanso y desconexión, aunque también existen numerosas apps que se pueden descargar para garantizar el “bienestar digital”.