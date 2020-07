Coronavirus.- Barceló garanteix que la Comunitat està preparada per a una segona onada i podrà encapsular els brots

En el ple de Les Corts, Barceló (PSPV) ha rebutjat així les crítiques de Ciutadans per la falta de sanitaris en vacances i per "garrepa" material de protecció, encara que ha compartit la preocupació pels rebrots actius a la Comunitat Valenciana.

Són nous contagis "sobretot associats a l'oci nocturn i a festes familiars, fins i tot a festes privades", ha puntualitzat, per a agrair la col·laboració dels ajuntaments de Santa Pola (Alacant) i Peníscola (Castelló) en la realització de proves PCR als qui van anar a les dos discoteques que van ser el possible focus.

Aquest "ampli garbellat" ja ha conclòs a Santa Pola i a Peníscola està a punt, per la qual cosa la titular de Sanitat s'ha compromès a facilitar els resultats per a saber la repercussió d'aquests brots.

En general, ha insistit que tots els departaments i hospitals comptan amb plans de contingència i protecció d'acord al Ministeri de Sanitat, com la resta de comunitats. Com a "requisit essencial", el doble circuit per a pacients Covid i no Covid, juntament amb les estades adaptades per a guardar distàncies i els controls estrictes en a intervencions quirúrgiques o PCR.

Barceló ha tret pit del reforç de personal i ho ha comparat amb els "1.400 llocs de treball perduts en l'època del PP", abans del 2015. "Hem pogut fer 10.000 contractes: 6.199 com a llocs de treball Covid, 182 de reforços d'estiu i 3.816 del pla de vacances", ha desgranat, sumat al fet que la Comunitat és la que té més rastrejadors i que el 83% ja estan incorporats, "més de mil".

Pel que fa al material, ha cridat a "cuidar" la reserva estratègica emmagatzemada en Fira València perquè s'utilitze quan calga. "No va a faltar, tenim per a sis mesos", ha reiterat, posant com a exemple els 400 respiradores adquirits per si calguera augmentar els llits de crítics.

Una altra de les novetats és la creació de comités de seguiment exhaustiu per a "cada racó de la Comunitat", amb l'objectiu de reaccionar amb la major rapidesa. "Estem preparats, però espere que el sistema no haja d'entrar i tots els brots queden encapsulats i controlats", ha emfatitzat.

Per contra, la diputada de Cs Yaneth Giraldo ha assegurat que falten sanitaris i Sanitat "solament ha contractat 4.900 persones de forma temporal per a necessitats del Covid". "Falten 600 com a mínim en atenció primària", ha estimat, amb els ambulatoris "sota mínims" i professionals "cansats" que assumeixen les vacances d'uns altres.

També ha criticat que els hospitals de campanya a València, Alacant i Castelló estan adjudicats com a "refugis" i no com a centres hospitalaris, doncs "a dia de hui segueixen sense els permisos i protocols necessaris per a funcionar com a tal". "Aprenga dels errors, tot el que puga passar és la seua responsabilitat", ha etzibat a la consellera.