Coronavirus.- Un estudi de la UJI revela informació molecular de la replicació del virus útil per a nous fàrmacs

Els resultats d'aquesta investigació, que poden ser útils per al desenvolupament de nous fàrmacs antivirals, han sigut obtinguts per Katarzyna Swiderek i Vicent Moliner i s'acaben de publicar en Chemical Science. A més, aquest estudi ha sigut seleccionat per aquesta revista com un dels més rellevants del 2020.

El treball, realitzat en el Departament de Química Física i Analítica de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), s'ha centrat en l'estudi del funcionament de l'enzim SARS-CoV-2 Mpro per mitjà de mètodes computacionals que combinen la mecànica quàntica amb la mecànica molecular -QM/MM, de les seues sigles en anglés-.

El catedràtic de Química Física de la UJI, Vicent Moliner, ha argumentat que la descripció a nivell atòmic de com funciona aquest enzim "suggereix que el procés complet implica quatre reaccions químiques que tenen lloc en dos etapes en el mateix centre actiu de l'enzim". "El mecanisme d'acció difereix d'altres enzims de la mateixa família, les cisteïna proteases, presents en altres éssers vius, inclosos els humans", ha afegit.