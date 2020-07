Toñi Moreno vuelve a urgencias tras sentir un fuerte dolor abdominal

La presentadora Toñi Moreno se vio obligada a acudir recientemente a urgencias a causa de unos fuertes dolores que padecía en la zona abdominal, según ha explicado a sus seguidores.

"He tenido que hacerme una resonancia de la columna. Tenía un dolor a la altura de la cicatriz de la cesárea que, madre mía, me asusté", ha contado la andaluza, que asocia sus molestias al posparto, aunque también podría haberse dañado "alguna fibrilla" durante su rutina diaria de ejercicios.

Esta no ha sido la única molestia que ha sentido la periodista tras el nacimiento de su hija Lola. Y es que, desde que se quedó embarazada, la ciática le ha jugado malas pasadas y todavía ahora, seis meses después de dar a luz, no ha dejado de sentir dolores.

Asimismo, la colaboradora de televisión ha lanzado un mensaje optimista en su última publicación de Instagram. "Cada día hago un ejercicio con la vida; dar gracias", ha escrito, acompañando estas palabras con un selfie actual.

"Me siento agradecida porque tengo salud, mi niña y mi familia están bien, tengo trabajo... y sueños por conseguir. Me siento afortunada por cada cosa buena que me pasa... y las malas las echo al contenedor del olvido", ha zanjado, dejando claro que, a pesar de todo, se siente bien y afronta la vida con una sonrisa.