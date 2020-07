Cau la petició de Compromís que el Congrés investigue Juan Carlos I amb l'abstenció del PSPV

Aquesta proposta urgent, amb el suport d'Unides Podem, no ha tirat endavant gràcies a l'abstenció del PSPV i al vot en contra de tota l'oposició (PP, Ciutadans i Vox).

Compromís al·ludia a les presumptes irregularitats comeses per membres de la Casa Reial i a la suposada trama financera 'off-shore' a la qual apunten Suïssa i informacions de mitjans internacionals.

Demanava recolzar una "àmplia" comissió d'investigació en el Congrés, una cosa que ja va rebutjar la Mesa de la Cambra baixa sobre la base d'un informe dels lletrats, i destinar l'herència de Joan Carles I a enfortir sanitat, educació i servicis socials, així com remetre una còpia de l'acord a la Zarzuela.

El PSPV va presentar una esmena, no acceptada per la coalició, en la qual centrava la petició en el rei emèrit i mostrava la seua preocupació pels presumptes fons il·lícits. Els socialistes també volien mostrar la seua confiança en la justícia i el "desig" que els fons de l'herència es dedicaren a l'Estat del Benestar.

En el debat, celebrat dimarts, el síndic de Compromís, Fran Ferri, va sostindre que el rei emèrit "es pensava intocable i per açò va fer el que va fer, amb centenars de milers d'euros presumptament en B per a finançar les seues escapades i capritxos i els de la seua família". I suposadament ho va fer, va recalcar, "en el pitjor moment de la crisi quan el seu poble es quedava sense treball, tiraven a la gent de les seues cases i els nostres joves se n'anaven a treballar on fóra".

Com a síndic socialista, Manolo Mata va reconéixer que és "impresentable" que Joan Carles I diguera que la justícia és igual per a tots i va lamentar que Compromís no acceptara la seua petició i "no hi haja un pronunciament del parlament valencià". "El PSOE no és sospitós de tindre les idees que té: sempre ha sigut republicà però accepta les regles del joc", va asseverar.