Puig defèn una "nova visió de la fiscalitat" amb progressivitat i que evite el dúmping fiscal

Així ho ha afirmat en la sessió de control de Les Corts davant la pregunta del portaveu de Compromís, Fran Ferri, sobre el full de ruta del Consell per a lluitar contra el frau fiscal i aconseguir així recursos per a mantindre i reforçar els servicis públics.

Puig ha assenyalat que la pandèmia de Covid-19 "ha demostrat que l'individualisme radical no porta més que a misèria" i cal ser "honests" i dir d'on se'n van a traure els recursos per a mantindre l'Estat del Benestar. "La màgia fiscal no existeix", ha dit, i una política fiscal justa passa per la progressivitat, de manera que "han de pagar més els que més tenen".

No obstant açò, ha apuntat als "grans forats" que existeixen en aquest camp, ja que les grans multinacionals nord-americanes, per exemple, "no paguen impostos a Europa" i dins de la pròpia UE hi ha paradisos fiscals que després, en el cas d'Holanda, "intenten donar lliçons de rigor fiscal".

"Estem treballant i fent el que toca per a lluitar contra el frau fiscal", ha recalcat el president, que ha recordat que el 2019 es van recuperar 101 milions en eixa ofensiva.