Iberdrola retira les seues línies d'alta i mitja tensió del teatre romà de Sagunt

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor de Manteniment, Pepe Gil, han visitat les obres que està duent a terme Iberdrola per a retirar les seues línies d'alta i mitja tensió del teatre romà. El consistori ha precisat que la companyia elèctrica ha retirat i soterrat al voltant de 500 metres de cablejat, a més de desmuntar tres torres.

Igualment, ha destacat que ha començat la reforma del centre de transformació del carrer Segòvia, cedit per l'Ajuntament i en el qual van a col·locar dos màquines de 630 KV "la qual cosa garantirà la potència necessària per a donar cobertura a tots els servicis del teatre romà i a la zona de Ciutat Vella a la qual subministra". El pressupost aproximat de les obres és de 150.000 euros.

Darío Moreno ha assenyalat que amb aquesta actuació es dona "un pas més per a posar en valor el passat i la història de la ciutat" de Sagunt. "Apostem per un Sagunt Patrimoni de la Humanitat i això implica també posar en valor els monuments i la nostra història. Per tant, aquesta iniciativa embelleix aquest entorn, que és part essencial del nostre patrimoni", ha exposat.