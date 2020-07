La música de La Fúmiga, l'espectacle 'Oh! El Circ' i la dansa valenciana centren la tercera sessió d''Oh! La Cultura'

20M EP

La música en directe de La Fúmiga, l'espectacle circense 'Oh! El Circ' i un muntatge de dansa creat per quatre companyies valencianes centren la tercera sessió d''Oh! La Cultura', organitzada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, segons ha informat la Generalitat.