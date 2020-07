Tassio de la Vega rompe su silencio sobre su supuesta crisis con Alejandra Rubio: "No había nada que romper"

Tassio de la Vega, quien fuera la "ilusión" de Alejandra Rubio durante la primavera, concedió este miércoles su primera entrevista en Sálvame, donde se le preguntó sobre la situación que atraviesa con la hija de Terelu Campos.

En sus primeras apariciones, la influencer y el empresario intentaron ser cautos. No afirmaban ni desmentían estar juntos, pero se percibía una gran conexión entre ambos. Sin embargo, el pasado 20 de julio fueron pillados durante una bronca en sus vacaciones en Ibiza que hizo saltar las alarmas sobre una crisis.

Por ello, el joven intervino por vía telefónica en el espacio conducido por Carlota Corredera. "Amigos seguimos siendo y seremos. "Ella es una niña fantástica, yo le tengo muchísimo aprecio y mucho cariño y eso no va cambiar nunca", apuntó.

Tras aclarar que solo son "amigos", el entrevistado añadió que "siempre nos habéis visto con mucha gente, nosotros somos personas muy sociales. Y por supuesto nos podréis ver con diferentes amigos, sin ningún tipo de problema. Ambos nos respetamos al máximo".

Finalmente, el empresario volvió a repetir que entre él y la nieta de María Teresa Campos no hay nada más que una amistad. "Como ya ha dicho ella, ya sabéis que nosotros no tenemos una relación", dijo, a lo que añadió: "Esto es algo que ha pasado, ha dado mucho de que hablar, pero no tiene más de sí".