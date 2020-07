La Generalitat aprovarà deduccions fiscals per a afectats per ERTO i el pla de turisme segur 2020-2025

La Generalitat aprovarà pròximament deduccions fiscals per als valencians afectats per ERTO i per a les donacions destinades a investigació o a minimitzar l'impacte de la pandèmia, juntament amb el pla de turisme 2020-2025 consensuat amb el sector per a posicionar la Comunitat Valenciana com a destinació segura.

Així ho ha avançat el president, Ximo Puig, en la sessió de control en Les Corts, davant les crítiques de PP i Cs per la falta de mesures per a afrontar la crisi. "El pla és seguir lluitant per a atallar la pandèmia", ha recalcat, i els ha demanat voluntat d'arribar a un acord per a la reactivació econòmica.

Els desgravaments fiscals aniran per als treballadors amb les rendes més baixes que estiguen immersos en un ERTO i siguen beneficiaris de la subvenció de 150 euros per persona de la Generalitat, segons fonts de Presidència. L'objectiu és que aquest complement autonòmic no penalitze fiscalment en la tributació en l'IRPF.

Paral·lelament, el Consell pretén reconéixer "la generositat de molts valencians davant la malaltia" mitjançant deduccions per a les donacions tant en metàl·lic com en espècie destinades a minimitzar les conseqüències de la Covid-19 o a investigació.

Una altra de les novetats és el pla estratègic de turisme 20-25 que es presentarà previsiblement la pròxima setmana. Arreplega 127 accions, entre elles un programa específic per a posicionar la Comunitat Valenciana com un lloc segur per als visitants.

En clau política, el també líder del PSPV ha reconegut la "voluntat" de Cs d'arribar a un pacte per a la reconstrucció després del coronavirus i ha criticat al PPCV la seua política de "confrontació i menyspreu als valencians". "Açò va de posar per damunt l'interés general", ha defés, i els ha instat a ser capaços de renunciar.

Bonig: "Els rebrots poden avivar les flames"

La portaveu 'popular', Isabel Bonig, ha alertat de l'augment de l'atur i de les "cues de sanitaris protestant contra la nefasta gestió", a més de defendre la vaga dels MIR i augurar que el pitjor està per arribar. "Mentre, Puig jau plàcidament en les platges de Formentera", ha criticat ensenyant una foto d'ell del cap de setmana passat.

També ha avisat que "els rebrots poden avivar les flames i els bombers (metges) van amb pistoles d'aigua després d'arribar a treballar 31 hores seguides i cobrar 1.121 euros, quan tots els assessors del Consell cobren 2.300 i alguns sense pegar colp durant la pandèmia".

Bonig ha fet "una radiografia d'un govern que es proclama progressista i fa contractes fem als joves formats en les millors universitats" i ha denunciat que "dona tot a CCOO i UGT, els grans absents juntament amb Mónica Oltra", vicepresidenta de la Generalitat i coportaveu de Compromís: "Res nou, esquerra en estat pur".

"De cor", ha garantit que la mà del PP seguirà estesa aquest estiu per a arribar a un acord i ha tornat a denunciar que Puig "rega amb subvencions als agents socials i als mitjans de comunicació perquè callen". "Solament a la Comunitat trobarà les meues mans... i no el peu", ha reblat.

En la seua rèplica, Puig ha tret pit del "marc d'esperança" firmat aquest dimecres amb la patronal valenciana i els sindicats CCOO i UGT. "Amb el catastrofisme i els crits no salvarem vides ni tampoc menjarem", ha recalcat per a demanar al PP que moga fitxa.

També ha criticat al PP que diga "protegits" als agents socials i plantege un "divorci" entre els sanitaris uns dies després de l'anunci del desbloqueig de la carrera professional amb una inversió anual de 120 milions. "Parleu de blindar la sanitat, blindar-la de vosaltres?", s'ha preguntat.

En xifres, Puig ha destacat que la Comunitat té 1.008 rastrejadors, "la que més", davant dels 300 de Madrid, 19.000 llits preparats, 403 respiradors comprats, capacitat de 14.000 PCR diàries, subministrament per a sis mesos o contractes de material per 200 milions.

Cantó defén el tarannà de Cs davant del PP

Toni Cantó, síndic de Cs, s'ha mostrat preocupat per les restes de coronavirus en aigües residuals de València i ha preguntat a Puig "què pensa fer perquè els sanitaris no es contagien, les UCI no tornen a col·lapsar i els majors no muiren sols una altra vegada".

Ha garantit la seua intenció d'arribar a acords contra l'"espectacle prou penós" del PP i PSPV "batallant pel passat". Açò sí, Cantó veu "decebedor" el començament del pacte per a la reconstrucció i ha demanat a Puig que "tutele" al PSPV perquè "deixe les seues obsessions i no propose mesures que porta anys sense aconseguir".

"Açò és un pacte entre diferents", ha sostingut, i ha cridat a seguir l'exemple de les "tres forces constitucionalistes" del Congrés. Ha presentat un decàleg per a "centrar les energies" amb propostes com no revertir concessions sanitàries, comptar amb el sector privat per a cobrir places de residències, no "ficar-se en la política fiscal d'altres comunitats" i un pla contra okupes.

Ximo Puig li ha reiterat que el Consell "intenta fer les coses bé" i ha agraït als partits que "com Cs" demostren voluntat d'acord. Ha demanat seguir l'exemple de la UE perquè "no s'entendria que si 27 països han sigut capaços ací no" i ha insistit que el bàsic és anteposar l'interés general.

Marzà: "El que han demanat els centres estarà"

Durant el debat, el conseller d'Educació, Vicent Marzà (Compromís), ha anunciat que dilluns es reuneix el fòrum de l'educació valenciana per a analitzar les necessitats dels centres sostinguts amb fons públics de cara a setembre. "El que han demanat estarà i servirà d'exemple a la resta de comunitats. Els xiquets mai estaran desatesos", ha promés.