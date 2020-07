Cómo conseguir que la señal wifi llegue a todas las habitaciones de casa... ¡por menos de 15 euros!

Aunque muchos no lo tengan en cuenta, el lugar en el que colocamos el router es importante. Da igual lo bueno que sea (y el dinero que hayamos invertido en él): una mala ubicación puede impedir que la señal llegue como esperamos a todos los dispositivos que la necesitan. Un problema habitual en muchos hogares que, sin embargo, no siempre puede resolverse con facilidad, pues no todas las casas cuentan con las facilidades para conseguir que las ondas emitidas lleguen por igual a todas las habitaciones. Claro que esto no significa que no haya soluciones económicas y sencillas de usar a las que acogerse para conseguir que la paz reine en casa (y que todos los moradores tengan la misma calidad de la señal).

Los repetidores son, para esta ocasión, grandes aliados. Gracias a su instalación, podemos crear un nuevo punto de acceso en el lugar en el que se colocan y, desde él, conectar cualquier dispositivo con una potencia mucho mayor. Así, la señal se puede llevar a cualquier rincón de la casa, acabando con problemas laborales y también de ocio (¡que levante la mano quien disfrute del streaming desde la cama... siempre que el wifi lo permite!).

Lo mejor es que conseguir uno está al alcance de la inmensa mayoría, pues, si bien es cierto que hay modelos, como el favorito de Amazon que rondan los 100 euros, hay otros, como el que destacamos bajo estas líneas que por poco menos de 16 euros cumple la función esperada. Así lo hacen saber las más de 33.000 valoraciones (y casi cinco estrellas doradas) que ha recibido este repetidor de Tp-Link que, además, ostenta la etiqueta Amazon’s Choiceque certifica que su relación calidad precio es inmejorable.

El repetidor wifi, de Tp-Link . Amazon

¿Qué ofrece este repetidor?

Para asegurar que podemos disfrutar de internet desde cualquier punto de la casa, este sistema pone a nuestra disposición dos antenas internas que potencia la cobertura del wifi hasta 300 mbps, asegurando una mejor conexión y evitando algún que otro disgusto. Su uso, además, es muy sencillo y apto para todos los usuarios, pues solo hay que pulsar un botón para conseguir ampliar la señal inalámbrica o, en caso de ser necesario, conectar el adaptado con un cable al dispositivo deseado.

Cabe destacar que apuesta por un bajo consumo para evitar que su uso suponga un coste adicional en la factura de la luz y que, para facilitar la comprensión a su usuario, muestra en todo momento, a través de cinco indicadores luminosos, la intensidad de la señal que recibe en cada momento para ayudar a encontrar la mejor ubicación para colocar este extensor de rango.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.