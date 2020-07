Eva González se emociona con el mensaje de Sara Carbonero a su hermana: "Se me saltan las lágrimas"

La periodista Sara Carbonerosubió a sus redes sociales una bonita y tierna felicitación de cumpleaños para su hermana, Irene Carbonero, en la que le agradecía que, siendo la hermana pequeña, haya tenido que cuidarla, en referencia al cáncer que sufrió la reportera.

"La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mí, a nosotros, siendo la hermana pequeña", decía Sara Carbonero. "Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aún cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes", destacaba.

"Hoy es tu cumpleaños y todos los que te queremos y tenemos la enorme fortuna de compartir nuestra vida contigo lo celebramos. Quizá yo un poquito más, porque no me cabe el orgullo en el pecho. Sé que estas cosas no te gustan pero déjame presumir un poquito de hermana y de tía", continuaba Carbonero.

El caso es que tan porfunda felicitación recibió miles de comentarios, muchos de ellos de celebridades, pero quizá la más emocionada fuera la presentadoraEva González. "Has hecho que se me salten las lágrimas, Sara. El amor de hermanas, el más puro, cuánto te entiendo. Abrázala fuerte y disfrutad el camino juntas. ¡Ah!, y feliz cumpleaños", decía la andaluza en su comentario, que recibió un "gracias, bonita", como respuesta de Sara Carbonero.

Se da la casualidad de que ambas comparten a Iker Casillas como expareja o pareja, dado que antes de conocer a Carbonero el portero salió con Eva González.