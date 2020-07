Oncologia Mèdica de la Fe manté l'activitat assistencial en xifres properes al 100% durant la pandèmia

Així, durant els mesos de març, abril i maig, es van atendre en consultes externes d'Oncologia Mèdica més de 300 primeres visites, més de 7.000 successives i 260 nous ingressos hospitalaris.

L'activitat es va mantindre, però es va desenvolupar amb algunes modificacions. En concret, es van habilitar consultes telemàtiques per a pacients estables i en seguiment, es va espaiar la freqüència amb què havia d'acudir a consulta cada pacient, i es van acurtar al màxim les esperes en sala.

A més, les teràpies presencials es van substituir per tractaments orals si existia equivalència. Quan no la hi havia, els tractaments es van administrar en l'Hospital de Dia: 4.967 en total durant els mesos de març-abril i maig.

Aquestes adaptacions es van realitzar amb les màximes garanties per a la salut de cada pacient (sis de cada deu són de fora del Departament de Salut València La Fe) i adequant els nous protocols a les directrius marcades des de les Societats Científiques.