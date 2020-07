La Comunidad de Madrid se reúne con Sanidad para decidir si hace obligatorio el uso de mascarilla mientras los casos de Covid marcan máximos

La Consejería de Sanidad y el Ministerio se reunirán este jueves para abordar la situación del aeropuerto de Barajas, los posibles rebrotes, confinamiento si fuera necesario y el uso obligatorio al 100% de la mascarilla. La Comunidad de Madrid registró este miércoles70 casos nuevos de coronavirus, el máximo de la región en lo que va de mes,

Así lo avanzaron tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente, Ignacio Aguado, en sus intervenciones públicas tras el Consejo de Gobierno.

Se trata de una cita que el Ejecutivo autonómico lleva reclamando semanas, e incluso el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, llegó a pedirla por carta hace dos días.

El Gobierno autonómico quiere abordar un plan específico con medidas de control adicionales en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, tras el aumento de casos importados detectados en la región.

En rueda de prensa, Aguado criticó que el protocolo que se aplica "no está funcionando". Según ha desvelado, "han entrado más de setenta personas con contagio por el aeropuerto en las últimas semanas y solamente en dos casos se ha notificado expresamente a la Comunidad de Madrid por parte de Sanidad Exterior".

Según ha sostenido, el resto de casos los han detectado "de forma aleatoria y porque han ido a las Urgencias de los hospitales y de los centros de salud estas propias personas".

Además, son casos que, a pesar de no ser un número "muy significativo respecto al total de contagios", sí que importante dado que "vienen de fuera y son pacientes cero". De ellos no tienen rastreos previos y no saben si llegan con una cepa distinta, más o menos virulenta. "Pueden poner en jaque a todo el sistema sanitario", manifestó.

Además, tal y como anunció Aguado, tras la cita, la Comunidad tomará una decisión sobre la obligación del uso de mascarillas en la autonomía al cien por cien.

Aunque consideran que los madrileños están siendo "absolutamente responsables" con su uso, el vicepresidente subrayó que no todo depende de sus competencias ni de como se comporten los ciudadanos a nivel individual, dado que hay determinadas circunstancias que no controlan.

"No depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni de los madrileños que en otras regiones de España estén aumentando de forma preocupante los brotes, y tampoco corresponde y es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid que el aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero para el Covid", ha incidido.

Misma posición expresó la presidenta que aseguró que a pesar de que quien visita la autonomía se sorprende del uso "masivo" de la mascarilla, cree que debe ser a nivel nacional, el Gobierno de España, el que dicte nuevos protocolos.

Ayuso defendió que es necesario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez realice su labor y puso en valor que el Gobierno regional está haciendo su parte alrededor de 60.000 pruebas al día PCR, ELISA y test serológicos.