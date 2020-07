Tu horóscopo diario: jueves 23 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 23 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Buena jornada para activar tu cuerpo, no es día para quedarse en el sofá sino para hacer cualquier clase de ejercicio que te aparte del sedentarismo. Será una manera de combatir el estrés, incluso si te cansas con ese movimiento. Después descansarás mejor.

Tauro

No dejes salir a la luz ninguna sospecha sobre un compañero o compañera de trabajo cuya actitud no te convence mucho porque crees que no está siendo honesta. Espera a tener más datos en cualquier caso. No te interesa estar en medio de un conflicto.

Géminis

Hoy todo vuelve a su cauce y estarás con muchas ganas de disfrutar de todo lo que tengas a tu alcance, estés o no de vacaciones. Hay alguien que te da una alegría, que te invita a algo y que se reirá contigo. Eso te vendrá muy bien y además, te enterarás de algo interesante.

Cáncer

Tu humor sigue bastante alto y eso te ayuda a empezar a dejar atrás ciertos hechos que consideras errores en tu vida. Pero no es del todo cierto, simplemente la realidad es cambiante y debes asumirlo. Y además, los errores pueden ser a veces aciertos.

Leo

Busca un lugar tranquilo, lejos del bullicio para pensar tranquilamente en cómo quieres enfocar una nueva realidad que hay en tu vida. Tienes muchas opciones si sabes valorar bien tus capacidades y tu fuerza. Todo es cuestión de asumirlo con positividad.

Virgo

No te gustará afrontar la realidad de un asunto relacionado con el dinero o con propiedades o bienes que ahora tienes que manejar y que no te apetece nada encarar. Alguien te puede echar una mano si lo pides. Pero eres tu quien tendrá que elegir opciones.

Libra

No estás solo o sola ante ciertos temas que, si bien es cierto que son personales, alguien te puede ayudar a superar. Si buscas ese apoyo, hoy te vas a sentir mucho mejor, aunque solo sea hablar por teléfono. No lo rehúyas si alguien se ofrece a ayudarte.

Escorpio

Te vas a encontrar con un inconveniente que no habías pensado, pero tu inteligencia se va a poner a funcionar y podrás solventarlo casi sobre la marcha. La colaboración de un familiar será imprescindible. Se agradecido, dile lo que le aprecias.

Sagitario

Llevas unos días pensando en ponerte en contacto con alguien que aún te atrae y a quien has dejado de ver o de wasapear por diversas circunstancias. Pero es el momento de volver a establecer ese contacto. Hazlo con humor y con un guiño que signifique algo en común.

Capricornio

Las redes sociales te van a quitar demasiado tiempo hoy porque habrá un tema que te interesa seguir. Eso es bueno, pero no confundas lo importante con lo accesorio y con lo que es sólo frivolidad. Céntrate en lo qie verdaderamente te conduzca a algo interesante.

Acuario

Alguien va a querer contar contigo para un asunto que tiene que ver con la solidaridad y con ayudar a los demás. No debes pedir ninguna remuneración por ello, debes estar a la altura de las circunstancias. Te será muy útil a la larga, aunque ahora no lo veas.

Piscis

Recomponer algo que se ha roto en un tema familiar no es sencillo, pero un acercamiento a través de otro miembro de la familia puede ser una buena estrategia si realmente lo deseas de corazón. Da los pasos con cautela y poco a poco, cuidado.