Científicos encuentran la primera fuga de gas metano en uno de los mares de la Antártida

La pandemia del coronavirus ha dejado de lado uno de los mayores problemas que padece el planeta, el calentamiento global. Una prueba de ello es la primera fuga de metano detectada en el suelo marítimo de la Ántartida, según explica un estudio la revista Proceedings of the Royal Society B y recoge SDPNoticias.

Los científicos encargados de la investigación afirman que el gas podría comenzar a gotear a medida que la crisis climática calienta los océanos. Actualmente, la filtración se encuentra en en una zona del Mar de Ross, con profundidad de 10 metros conocida como Cinder Cones.

Andrew Thurber, de la Universidad Estatal de Oregón de Estados Unidos, ha explicado la situación: "Nos topamos con la filtración de metano en un sitio en el que no se ha buceado desde la década de 1960 y que acababa de encenderse. No había burbujas de metano. La mayoría del metano en muchas filtraciones en realidad sale en lo que llamamos flujos difusos. Así que simplemente se disuelve en el agua".

Sin embargo, los expertos no las tienen todas consigo en cuanto al culpable de este hecho, ya que confiesan que existe una pequeña posibilidad de que el calentamiento global no sea realmente el causante, debido a que el Mar de Ross donde se encontró no se ha calentado significativamente.