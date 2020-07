María Llapart interrumpe una conexión para que la entrevistada atienda a su bebé: "Si debe parar, lo dejamos ahí"

Clara Prats, investigadora de Biología Computacional de la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC), intervenía este miércoles en una entrevista en Al rojo vivo cuando, de repente, su hija ha entrado en escena. Sin embargo, lejos de pasar por alto este detalle, María Llapart le ha agradecido el gesto de atender al programa mientras se hacía cargo de la pequeña.

"Perdona, que tengo aquí una interrupción infantil", se ha disculpado la entrevistada, ya que no paraba de recibir llamadas de atención de la niña. Por ello, la presentadora le ha pedido desde el plató que no se preocupara: "No tenemos ningún problema, valoramos mucho lo que está haciendo".

"Es una crack. Nos está hablando, se acuerda de los datos y encima está atendiendo a su criatura", ha valorado entonces Llapart, animándole a que prestara atención al bebé. "Todo lo demás es secundario. Si debe parar, lo dejamos ahí", ha subrayado.

Repito lo que dije en directo al despedir a Clara: Detrás de una imagen que a algunos puede parecer entrañable o divertida hay un strés emocional, físico y mental indescriptible e incompatible con una vida saludable. Empresari@s, polític@s pongan en marcha medidas de conciliación https://t.co/iT2yjvudFZ — María Llapart Varona (@MLlapartVarona) July 22, 2020

De este modo, la experta ha interrumpido la entrevista para hacer caso a la pequeña y, minutos después, ha regresado para continuar hablando sobre la situación epidemiológica en España ante los últimos rebrotes del coronavirus. "Gracias por atendernos en esta situación", le ha dicho Llapart.

Tras lo sucedido en el programa de La Sexta, la periodista ha compartido una reflexión en Twitter. "Repito lo que dije en directo al despedir a Clara: detrás de una imagen que a algunos puede parecer entrañable o divertida hay un estrés emocional, físico y mental indescriptible e incompatible con una vida saludable. Empresari@s, polític@s pongan en marcha medidas de conciliación", ha escrito.