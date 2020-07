Fiscalia arxiva la investigació sobre la presumpta 'caixa B' de Vox a València

En l'escrit de fiscalia, datat el 20 de juliol i consultat per Europa Press, es recorda que la denunciant va assegurar que Vox a València ha rebut donacions "infringint la regulació relativa al finançament de partits polítics". Així mateix, va exposar que el partit únicament té un compte obert a Madrid, i que "José María Llanos i Joaquín Díaz, responsables de la delegació de València, manegen una caixa B en aquesta ciutat que empren per al pagament de menjars, eixides i esdeveniments del partit".

Una de les suposades irregularitats denunciades faria referència al fet que algunes quotes dels afiliats no s'enviaven a Madrid, sinó que es distreien xicotetes quantitats per a despeses a València. També s'al·ludia a ingressos de diners de procedència desconeguda.

No obstant açò, la fiscal no considera que els fets constituïsquen delicte. Pel que es refereix a les aportacions realitzades pels afiliats o els seus familiars, entén que "s'ajusten a les prescripcions" legals "en tant que no excedeixen dels límits quantitatius previstos per a les donacions realitzades per una única persona física, i consta degudament identificat el donant, sense que es puguen qualificar com a anònimes".

Pel que fa a dos transferències realitzades per la denunciant, assenyala que hi ha "una contradicció entre l'escrit de denúncia i ladocumentació annexada al mateix", ja que en la primera es parla d'unatransferència que va ser realitzada a petició de José María Llanos,"però s'han aportat dos justificants bancaris que reflecteixen dostransferències de 1.000 euros cadascuna, ordenades per la denunciant i amb càrrec a dos comptes diferents de la seua titularitat".

"Al marge del nombre de transferències realitzades per la denunciant, s'indica en la denúncia que aquests diners li va ser entregat en efectiu pel senyor Llanos, que li va demanar el favor d'ingressar-ho en el compte del partit a Madrid, i així ho va fer. Mas allà que es tracta de diners en efectiu, que en ocasions s'associa a diners de procedència de dubtosa legalitat, no hi ha cap dada indiciària que permeta considerar que l'origen d'aquests diners és de caràcter il·lícit, i que per tant, és un acte de 'llavat' de diners com es diu en la denúncia", argumenta el ministeri públic.