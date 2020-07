La Diputación de Pontevedra aúna los festivales audiovisuales de la provincia bajo una nueva marca para fortalecerlos

Durante un acto celebrado este miércoles en Vigo, Silva ha puesto en valor la capacidad "transformadora" de estos eventos y su fortaleza y ha remarcado que "traspasan fronteras" a nivel autonómico, estatal e internacional. Además, ha destacado su "compromiso" con la lengua y la cultura de Galicia, así como la labor que ejercen en la promoción de los productos audiovisuales creados en la comunidad.

Así, la presidenta de la Diputación Provincial ha detallado que el desarrollo de esta marca fue propuesto por los promotores de los eventos, que "consideraban que serían más fuertes unidos", y ha avanzado la creación del comité asesor que reclaman. Sobre este último, ha precisado que permitirá "hacer promoción y que los festivales sean aún más capaces de abrir fronteras y llegar a más sitios".

Adicionalmente, Carmela Silva ha resaltado la puesta en marcha un protocolo común de medidas de seguridad en el marco del que la Diputación de Pontevedra aportará medidores de temperatura, instrumentos para marcar la distancia interpersonal y elementos identificadores de los circuitos de entrada y salida. También se instalarán carteles con información sobre las medidas de seguridad obligatorias y contadores de asistentes.

Asimismo, el director de Play-Doc, Ángel Sánchez, ha subrayado el papel ejercido por el cine para "formar espectadores críticos" y "lograr la transformación social en el entorno". Así, ha recalcado la influencia del sector en la economía y la proyección de la provincia fuera de la misma y ha asegurado que la nueva marca permitirá incrementar la visibilización y la profesionalización del sector, además de "dignificar la cultura".

También los concejales de Cultura de Bueu, Vilagarcía, y Tui, Xosé Leal, Sonia Outón y Sonsoles Vicente, respectivamente, han afirmado que esta marca favorecerá la suma de "esfuerzos" y el fortalecimiento del sector.

FESTIVALES INTEGRADOS

En concreto, 'Rías Baixas Film Fest' integrará nueve eventos audiovisuales de los que cuatro se celebrarán en septiembre: Cans (del 2 al 5 en O Porriño), Primavera de Cine (del 15 al 20 en Vigo), FIC Bueu (del 11 al 19) y Play-Doc (del 23 al 27 en Tui).

Además, Vigo acogerá el Festival Again de Cine Inclusivo del 13 al 17 de octubre y el Curtas Festival do Imaxinario tendrá lugar en Vilagarcía entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre. También la ciudad olívica será el escenario del Galicia Freaky Film del 28 al 31 de octubre y Pontevedra acogerá Novos Cinemas del 15 al 20 de diciembre, mientras el Curtas Armadiñas de Poio no celebrará su edición de este año.