Desmantellen un grup dedicat a la gestió integral de macro-plantacions de marihuana a València

A més, en els nou registres realitzats entre Alberic, Alzira, Benimuslen i Canals s'han intervingut 700 plantes de marihuana, 6.500 grams de cabdells de marihuana, 4.800 grams de llavors de cànnabis, 50 pots de substància elaborada a força de cànnabis, 112 grams d'una altra substància per determinar, percussors, tres armes llargues, tres vehicles, maquinària per al cultiu de marihuana valorada en uns 135.000 euros i 22.000 euros en efectiu.

Les investigacions es van iniciar al juny del 2019, sobre una possible organització criminal localitzada en la localitat valenciana de Benimuslen, la qual s'estaria dedicant a establir macro-plantacions de marihuana.

Durant les investigacions els agents van esbrinar que aquesta organització estava encapçalada per dos germans d'eixa localitat, els quals establien les plantacions en vivendes particulars, i una vegada processada la substància l'exportaven al nord d'Europa.

Seguint amb les perquisicions, es va esbrinar que l'organització feia una gestió integral de tot el procés, des de la cerca de lloguers, plantació, compra de components elèctrics, enganxes il·legals a l'estesa elèctrica i processament fins a la venda de la substància amb diversos integrants del seu entorn, fins i tot familiars, els quals van ser identificats plenament. També van esbrinar que aquesta organització realitzava instal·lacions per a altres organitzacions.

Finalment els investigadors van explotar l'operació en dos fases, després de situar els llocs que els membres de l'organització visitaven. Així, a l'agost de l'any passat es va efectuar el primer registre en la localitat de Canals, on es va detindre tres persones i es va intervenir un total de 6.000 grams de marihuana ja processada, 500 grams de llavors de cànnabis llestes per al cultiu, així com una instal·lació completa per a aquest tipus de cultius que podria donar cabuda a mil plantes.

A més, després de l'emergència sanitària per la Covid-19, al maig es van reprendre les investigacions i el dia 1 de juliol es van realitzar huit registres, en un ampli dispositiu conjunt entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, on s'han detingut huit persones més.

A més, es van intervenir de 22.000 euros, 700 plantes de marihuana, 500 grams de cabdells, 50 pots de substància per determinar, 4.800 grams de llavors de cànnabis, 112 grams de substància per determinar, percussors, dos bàscules de precisió, tres armes llargues, tres vehicles i maquinària per al cultiu, manipulació i empaquetat de marihuana valorat en uns 135.000 euros.

Dels 11 detinguts, quatre comptaven amb antecedents policials, dels quals dos han passat a disposició judicial, mentre altres nou després de ser sentits en declaració van ser posats en llibertat.