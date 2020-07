Miguel Ruiz (ATUC): "El uso del metro y el autobús ha caído al 60%, pero sería un error subir el precio de los billetes"

Miguel Ruiz, presidente de ATUC, admite que la demanda del transporte público ha descendido significativamente por el Covid-19, pero se opone a un encarecimiento de los billetes del billete de metro o autobús para contrarrestar la merma de ingresos.

¿Cuánto ha caído la demanda del transporte público, metro y autobús, a raíz de la pandemia de coronavirus?

La demanda está en un 60%. Es una media nacional, que va creciendo paulatinamente cada semana.

¿Por qué ha caído tanto?

El motivo principal ha sido el boom del teletrabajo. Hay unos 4 millones de personas teletrabajando en España y una gran parte de ellos antes utilizaban el transporte público para desplazarse a sus oficinas. Obviamente no nos vamos a acercar al 100% que teníamos antes del Covid-19, pero es previsible que, a medida que muchos de esos trabajadores vuelvan a sus centros, se incremente el uso del transporte público.

Luego, hay otros factores que han afectado como la drástica caída del turismo, el cierre de universidades, donde no había clases o exámenes presenciales... Todo eso afecta. ¿Dónde estará el techo de ocupación en la nueva normalidad? Pues no sabemo si será un 70% o un 80%.

¿El transporte público es seguro?

Muy seguro. Hay estudios internacionales que certifican que no ha sido contaminante en ningún lugar del mundo. Se ha proyectado una imagen de que podía serlo por ser una caja cerrada, pero esa caja tiene unos filtros de aire acondicionado similares a los de un avión. Pero, a diferencia de un avión o un AVE, el metro y el autobús están continuamente abriendo y cerrando puertas, por lo que la ventilación es aún mayor.

¿La ocupación permitida es del 100%?

Son las Comunidades Autónomas las que están regulando la ocupación. La mayoría permiten la ocupación del 100% de las butacas. El País Vasco fue la primera que, desde principios de julio, permitió la ocupación de todas las butacas. Andalucía, por ejemplo, permite el 100% de las butacas y el 70% de las plazas de pie.

¿Hay un trasvase de usuarios del transporte público hacia el coche privado?

A escala nacional no hay un aumento significativo del vehículo privado, pero vamos a hacer un estudio serio para analizarlo. Antes del Covid-19, el transporte público alcanzó los 4.000 millones de desplazamientos. Se logró un recórd absoluto. El cambio climático se percibía como un problema de verdad y el uso del transporte público para contribuir a reducir la contaminación estaba disparado. Las grandes ciudades no están preparadas para tanto coche privado, no hay suficientes plazas de aparcamiento y se tiende a incrementar las restricciones de tráfico.

Aglomeración en el metro de Barcelona en plena ola de rebrotes por coronavirus. @Miriammrb

¿Qué más cambios en la movilidad está provocando el coronavirus?

Esperamos una tendencia a teletrabajar todos los viernes. También habrá menos gente moviéndose por los centros urbanos y, en cambio, se incrementará la vida de barrio. Durante las mañanas, la gente que se desplaza es casi la misma, pero por la tarde los españoles se quedan más en sus casas y barrios.

Antes muchos se quedaban en el entorno del trabajo, con sus compañeros, hacían gestiones o iban al centro por ocio y compras. Ahora, la gente se está quedando más en sus hogares y barrios. Lo estamos notando ya en el pico de las 19 a las 21 horas.

¿Qué otros picos existen en el uso del metro y el autobús?

Los otros dos picos tradicionales son el de las 07.30 a 9.00 horas, que básicamente es la gente que va al trabajo, universidades y colegios. Luego hay hora valle entre las 10 y las 12 horas. Después, entre las 13.00 y las 14.00 horas hay un repunte porque existe mucho comercio que cierra a mediodía y reabre por las tardes. Aún se hace en casi todas las ciudades excepto las más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

Luego a las 15.00 horas está el pico de los funcionarios, que acaban su jornada laboral y regresa a sus casas. Después había horas valle hasta entre las 19 y las 21.00 horas. Este pico es el que más ha caído por que se hace más vida en el barrio y menos en el centro de las ciudades. Veremos qué ocurre en septiembre.

¿La fuerte caída de la demanda puede provocar un incremento del precio de los billetes?

No es un buen momento para subir precios. Sería malo, una política desacertada porque la pandemia de coronavirus va a provocar un incremento del desempleo y la precariedad laboral.

No obstante, hay que recalcar que los precios del transporte público en España son baratos, de los más económicos de Europa. En Londres un billete de metro cuesta casi 5 libras y los británicos no ganan cuatro veces más que los españoles.

Lo que se está moviendo para financiar el transporte público es un fondo de rescate del Gobierno central, al igual que han hecho Francia o Alemania. El Ministerio de Fomento ha liberado una primera partida de 800 millones destinada a las CCAA. De esos, 400 van para Madrid y Barcelona y lo demás para el resto de España, para pagar el metro, tranvía y autobuses de línea y metropolitanos. Y los Ayuntamientos, por su parte, podrían recibir entre 500 y 1.000 millones de euros.