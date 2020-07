Dua Lipa se defiende ante las acusaciones de nazi y pide "paz, amor y respeto para todos"

Menos de dos días ha tardado Dua Lipa en dar explicaciones sobre la publicación de un mapa en el que aparece territorio albanés con su anterior extensión y las palabras "au•toch•tho•nous".

La intérprete, de temas como Physical o Break My Heart, publicaba el martes un texto en el que aclaraba que su publicación anterior no quería incitar al odio. La superestrella comentaba: "Me entristece y enfada que mi post haya sido malinterpretado por algunos grupos e individuos que promueven el separatismo étnico, algo que rechazo completamente".

Además, Dua Lipa comentaba que cada vez que habla sobre Kosovo el feedback que recibe se vuelve loco, aunque hable sobre algo alegre como la música o la comida, se encuentra con una feroz resistencia para hablar de la cultura kosovar. En su alegato, la cantante añade: "Todos merecemos estar orgullosos de nuestra etnia y de dónde venimos" y explica "Simplemente quiero que mi país esté representado en un mapa y que pueda hablar con orgullo y alegría de mis raíces albanesas y de mi madre patria".

El comunicado de la artista concluye con una petición: "Animo a todos a abrazar su herencia y a escuchar y aprender de los demás. Paz, amor y respeto para todos - Dua X".

El viernes estrena su última colaboración

A las 2 de la madrugada, hora española, lanzará su última colaboración One Day en la que la británica trabaja con artistas como Bad Bunny, J. Balvin o Tainy. El tema vendrá acompañado de un videoclip protagonizado por la actriz española Úrsula Corberó, ampliamente conocida a nivel internacional por su papel como Tokio en La Casa de Papel.

Tanto Dua Lipa como J. Balvin, Tainy o Úrsula Corberó han compartido en redes un teaser del videoclip, que ha sido muy comentado y cuenta ya con miles de reproducciones. Lo que está claro es que el tema de Lipa es uno de los más esperados por sus seguidores ya que se espera que sorprenda esta vez con el género latino.