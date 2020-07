Gijón.- La suelta de 10.000 alevines de trucha en el Piles marca un paso más hacia la naturalización del río

Martín, en declaraciones a los medios de comunicación tras la suelta de 10.000 alevines de trucha autóctona en el río Piles por la asociación 'Las Mestas del Narcea', a su paso por el parque fluvial, ha apuntado que el Ayuntamiento tiene un plan de actuaciones "muy ambicioso" de recuperación de este.

Por este motivo, ha indicado que la suelta de estos alevines es un acto "simbólico" para lograr este objetivo y, al mismo tiempo, un test de cómo va a ir evolucionando el río en los próximos años.

Eso sí, ha dejado claro que el río no está recuperado, a lo que ha enumerado una serie de cuestiones que aún faltan para ello, como es que el pozo de tormentas esté sin acabar, que la Empresa Municipal de Agua (EMA) tiene aún cosas por afrontar y que queda por hacer un trabajo muy importante en el parque de Isabel la Católica, con referencia a la limpieza de estanque y canales.

No obstante, ha indicado que ya están listos los planes de actuación de entidades públicas y privadas que confía que en poco tiempo habrán dejado de verter al río.

ANILLO NAVEGABLE

Martín, unido a ello, y ante las críticas de Ciudadanos, ha indicado que Ecologistas en Acción hicieron un pequeño estudio que señala que la apertura de las puertas del anillo navegable ya se nota en el río, no tanto en lo que tiene que ver con las cianobacterias, pero sí en la recuperación de una cierta diversidad del río.

Ha defendido, en este aspecto, que al río le es fundamental que las mareas vivas de la playa san Lorenzo hagan el recorrido de ida y vuelta, y todo lo que sea parar las aguas, es malo para la renaturalización del río.

A este respecto, ha señalado que se dio información amplia sobre este tema en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, al que no pudo acudir el representante de Ciudadanos "y no se enteró de ello", ha indicado. "Me he comprometido a enviárselo por escrito", ha agregado.

Ha recordado, a mayores, que la cuestión de las cianobacterias la está controlando, a través de un convenio, la Universidad de Oviedo, que espera que a finales de septiembre u octubre puedan arrojar datos sobre la cantidad de estas y su nivel de intensidad. A esto ha sumado las medidas del Plan de Actuación, buena parte de ellas ya Ejecutadas.

Por todo ello, Martín ha aprovechado para agradecer la suelta de estos alevines de trucha a la asociación 'Las Mestas del Narcea', al igual que lo ha hecho, a continuación, la alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE).

UNIR FUERZAS

Esta ha asegurado que se trata de un acto "simbólico e importante", así como una iniciativa de una organización que el Ayuntamiento apoya. No en vano, ha considerado importante unir fuerzas para conseguir el objetivo.

También ha sostenido que esto demuestra el compromiso del Gobierno local con la naturalización del río. Algo que, según ella, se hace en todo el mundo en ciudades que buscan recuperar las aguas limpias y libres de contaminación de sus ríos.

Y si bien ha reconocido que no tenemos todavía un río limpio, ha recalcado que deshacer el proceso en el lado contrario al seguido hasta ahora "lleva un tiempo". En este sentido, ha avanzado que van a intentar llevar a cabo el mayor desarrollo encaminado a este objetivo en este mandato.

Por parte de Armando Soto, vocal de la asociación de 'Las Mestas del Narcea', este ha explicado que la capacidad de supervivencia de estos alevines para repoblar el río va a depender de cómo se encuentre este, sobre todo de depredadores.

SUPERVIVENCIA DEL 40 POR CIENTO

Ha comentado que el ultimo estudio se hizo en Somiedo, donde se cifró en un 40 por ciento el resultado de las repoblaciones, aunque ha advertido de que va a en función de la cuenca. En todo caso, ha señalado que sería un buen porcentaje.

En este día se han soltado 10.000 alevines y en los próximos años se soltarán otros 10.000. Soto ha asegurado que desde 'Las Mestas del Narcea' están contentos de poder repoblar aquí, ya que aportas vida al río en un entorno "muy bonito". No le constan, además, experiencias similares en ríos urbanos en Asturias.

Preguntado por la contaminación del río, ha indicado que imagina que la parte baja del río tenga más alteraciones, pero los estudios de calidad del agua son los que dependen de que se haga en esta zona.