Consum amplia la seua botiga online a la Comunitat Valenciana

En concret, ofereix el seu e-commerce a Castelló a Oropesa, Borriana, les Alqueries i Nules, en aquest últim cas, tant per al casc urbà com la zona de platja; a València a Canet d'en Berenguer, Nàquera i Montserrat; i a Alacant a la zona dels Arenals del Sol d'Elx.

També disposarà d'aquest servici la localitat del Prat de Llobregat, en la província de Barcelona. Amb aquesta nova ampliació de la botiga online, Consum arribarà a més de 154.700 clients potencials.

Actualment, la botiga online està disponible en més de 130 poblacions de València, Alacant, Castelló, Barcelona, Tarragona i Almeria i preveu continuar la seua expansió els pròxims mesos.

FACILITAR LA NAVEGACIÓ

Així mateix, la pàgina principal de la tienda.consum.es s'ha redissenyat per a ser més "intuïtiva, simulant la navegació del mòbil, i per a facilitar la compra, amb un buscador en la capçalera i l'agrupació d'aliments en un menú per categories", segons les mateixes fonts.

També s'ha afegit un buscador per categories i marques per a millorar l'experiència de l'usuari. Per a la compra de frescs, permet anotar preferències sobre la preparació del producte.

L'usuari també pot ordenar els productes per preferència de compra com ofertes, compra recurrent o més rellevants. A més, es pot editar el nombre d'articles amb el teclat, simplificant la selecció.

Una altra millora que es troba en constant ampliació és la incorporació de diverses imatges per a un producte i així facilitar la lectura de les etiquetes. També s'han incorporat filtres que ajuden a localitzar determinats productes (ecològics o de marca pròpia).

La botiga online de Consum disposa de més de 9.000 articles i els clients poden accedir també a productes frescos i a tots els descomptes acumulats. Per a garantir el millor servici, la comanda online es prepara des del propi supermercat.