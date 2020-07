Camps corrobora la seua declaració en la causa del papa "sense cap matís" i acusa la Fiscalia de "tergiversar"

Camps s'ha pronunciat així en declaracions als mitjans de comunicació després que la Fiscalia Anticorrupció haja sol·licitat al tribunal de l'Audiència Nacional que jutja les presumptes irregularitats en la contractació de la trama Gürtel per a la instal·lació de pantalles i megafonia per a la visita del papa Benet el 2006 que se li investigue per faltar "palmàriament a la veritat" durant la seua declaració com a testimoni en aquesta vista oral.

"La fiscal ha volgut confondre als membres del tribunal. La fiscal intenta tergiversar la realitat dels fets", ha començat a dir l'excap del Consell, per a afegir que el ministeri públic "té constatació fidedigna i documental que el que s'ha dit no és cert".

En aquest sentit, Camps ha negat que se n'anara amb Álvaro Pérez, conegut com 'El Bigots', a Roma; i que un sastre li regalara vestits. "Són fets absurds, irrellevants i falsos", ha insistit, després de recordar que el dels vestits és "cosa jutjada", primer per un jurat popular i després pel Tribunal Suprem. I ell va ser absolt.

Així, ha insistit que la Fiscalia porta 11 anys perseguint-li "per terra, mar i aire": "No crec que hi haja cap ciutadà espanyol amb tantes sol·licituds d'imputacions per part de la Fiscalia, que haja aguantat tants juís, tantes instruccions". "No sé per què aquesta obsessió tan paradoxal, i en molts casos fregant el que no significa una actuació responsable del ministeri públic", ha puntualitzat.

Com a conseqüència d'aquesta "persecució", la Fiscalia ha provocat la despesa de "milions d'euros" en centenars de persones: "I ara contínua amb l'obstinació d'intentar entelar la meua imatge, el treball que vaig fer com a president", ha lamentat.

En aquesta línia, ha afegit: "És una paradoxa que porte 11 anys defenent la meua innocència sense haver-hi ni una sola dada o paper, excepte meres elucubraciones, per a atacar-me. 11 anys defenent-me de coses que no són tangibles. Són esperpèntiques i absurdes. La prova diabòlica a la qual sóc sotmès dia a dia durant 11 anys és molt dura". "Açò m'ha tocat a mi i continuaré amb la mateixa il·lusió, optimisme i força de seguir defenent l'honorabilitat del càrrec que vaig tindre la sort d'ostentar com a president i l'honorabilitat de la meua persona", ha subratllat.

"EM VAIG ANAR SENSE PROTESTAR"

Camps s'ha referit a la causa en la qual va estar imputat en València, la coneguda com a 'cas dels vestits', dins de Gürtel, i ha indicat que va deixar de ser president mentre que les fiscals "segueixen sent fiscals": "Em vaig anar a casa, sense protestar, i vaig decidir asseure'm en una banqueta per una causa en la qual solament se'm demanava una multa, no inhabilitació. Em podia haver assegut allí com a president de la Generalitat, com ha fet molta gent, però no", ha asseverat.

"Vaig decidir que un president no podia asseure's en la banqueta i es va asseure Camps. Com és possible que jo haja dimitit després de guanyar per majoria absoluta i les persones que van decidir mantindre l'acusació fins al final, com Ximo Puig -acusació popular- o les fiscals seguisquen en els seus càrrecs?", s'ha preguntat.

Finalment, preguntat per la seua opinió sobre el cas Erial que s'investiga en València i en el qual està imputat el també expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, Camps ha apel·lat a la presumpció d'innocència "fins a les últimes conseqüències". "Res més a afegir", ha dit.