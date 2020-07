Un 30% dels menors de 18 anys a la Comunitat Valenciana està en risc de pobresa

SAVE THE CHILDREN

Encara que la taxa s'havia reduït lleugerament en els últims anys, en total, 257.277 xiquets de l'autonomia encara estaven en una situació de pobresa el 2019, abans de la pandèmia per Covid-19. "Tot açò evidencia la necessitat de continuar prenent mesures urgents per a reduir la desigualtat i la pobresa entre aquelles famílies que més ho necessiten", han informat des de l'organització.

Les prestacions socials existents fins al moment a Espanya solament ajuden a reduir la pobresa infantil en tres punts percentuals, quan es compara la taxa de pobresa abans i després de rebre les mateixes, la qual cosa demostra que encara són "insuficients" per a millorar la situació de pobresa infantil en el país, han advertit.

En la seua anàlisi, Save the Children ha alertat que, encara que les taxes de pobresa en adults cauen en més d'un punt a nivell estatal, les famílies amb fills a càrrec, especialment les monoparentals, continuen patint més la pobresa, estant sempre per damunt del 20%. L'organització ha destacat que el 41,1% de les famílies monoparentals està en risc de pobresa i que aquestes llars estan majoritàriament encapçalades per una dona sola.

Save the Children també considera rellevant l'increment de xiquets menors de 18 anys que hi ha vivint en pobresa severa a la Comunitat Valenciana, un 14,7%, per sobre de la mitjana estatal, amb un 13%. Açò suposa que quasi 124.000 xiquets de l'autonomia es troben en eixa situació.