Xunta y Ayuntamiento de Santiago acondicionarán como zona verde una parcela en la que se prevé hacer vivienda protegida

El acuerdo se ha plasmado este miércoles con la firma de un protocolo conjunto entre la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, en virtud del cual el departamento autonómico se compromete a llevar a cabo el acondicionamiento inicial de los terrenos y el Ayuntamiento, a asumir las tareas de mantenimiento de la nueva zona ajardinada.

Según han explicado ambos dirigentes, esta actuación permitirá desbloquear la situación urbanística de esta parcela, propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y con una localización privilegiada, justo en la puerta de entrada al casco histórico, a pocos metros de la Praza do Obradoiro y a un lado de la dársena de Xoán XXIII que muchos visitantes utilizan para llegar a Santiago.

Así lo habían acordado la conselleira y el regidor en su última reunión a finales del año pasado, en la que coincidieron en la necesidad de acometer una actuación inmediata en esta parcela mientras no se decida su futuro y se pueda empezar a edificar.

El ajardinamiento de la zona, de hecho, será solo una primera fase que permitirá, asimismo, reducir el "impacto visual" en esta zona de cara a el Xacobeo 2021. El siguiente paso, según Vázquez, consistirá en determinar el futuro de la parcela, aunque partiendo de la premisa de que se destinará a ampliar el parque público residencial de la ciudad.

"Para conseguir la solución definitiva es necesaria una valoración técnica y económica, pero en todo caso el destino de esta parcela será vivienda protegida", ha asegurado la conselleira, quien se ha mostrado confiada en que la línea de colaboración abierta entre Xunta y Ayuntamiento en los últimos meses se mantenga en el futuro, "buscando siempre lo mejor para Santiago y sus vecinos".

APOYO AL PROYECTO SIONLLA BIOTECH

Precisamente en este marco, la responsable autonómica de Medio Ambiente ha destacado el trabajo realizado por ambas administraciones con el fin de impulsar políticas de vivienda en la ciudad que presten una especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades.

Así, ha aludido a la reciente licitación del contrato para construir 24 nuevas viviendas de promoción pública (VPP) en el barrio de O Castiñeiriño, al tiempo que ha agradecido la actitud colaboradora del alcalde en otro tipo de iniciativas impulsadas por la Xunta, como el proyecto Sionlla Biotech, que busca atraer y fomentar la implantación en el parque de A Sionlla de nuevas empresas del sector tecnológico y de la innovación digital.

EL PROBLEMA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA

Por su parte, Bugallo ha manifestado su satisfacción por los acuerdos alcanzados con la Xunta y ha subrayado que, "con independencia" de los colores políticos de cada administración, lo "fundamental" es cooperar para "prestar el mejor servicio posible a los vecinos". Dicho esto, ha defendido que es importante "reanudar la construcción" de vivienda protegida en la capital gallega con el fin de reforzar la oferta para los colectivos más desfavorecidos.

Preguntado acerca de los problemas para acceder a la vivienda, con precios muy elevados, y la barrera que puede suponer para colectivos como el de estudiantes universitarios, el alcalde ha señalado que no es un problema "nuevo" y ha incidido en que en Santiago "se compra vivienda como inversión" lo que encarece los precios, además de que no se garantiza que esas viviendas se pongan después en el mercado para alquilar.

Según cálculos del gobierno local, hay algo más de 5.000 viviendas que se consideran 'vacías' -en función del consumo del agua- en la capital gallega. Bugallo ha destacado que, si se "movilizasen", sería "un apoyo muy importante". Para ello, ha indicado que sería "muy importante que, desde el Parlamento estatal, se regulen las condiciones en las que se puede determinar la vivienda desocupada y, a partir de ahí, ver qué margen de actuación hay".

La conselleira, por su parte, ha esgrimido que la política de vivienda se articula a medio y largo plazo. Ha apuntado que la Xunta trabaja en articular una bolsa de viviendas vacías, pero ha admitido la imposibilidad de solucionar el problema a tan corto plazo como es el arranque del próximo curso universitario.

DEPURADORA DE SANTIAGO

Por otra parte, Bugallo también se ha pronunciado en relación al "problema" de la pérdida de fondos europeos para la nueva depuradora de Santiago y a la posibilidad de que se pueda aprovechar el nuevo fondo de reconstrucción post COVID para incluir esta actuación. Según ha dicho, es un asunto que "está hablado con el secretario de Estado" y que exigirá "tener muy rápido el proyecto".

La conselleira, por su parte, ha asegurado que la Xunta estará al lado del Consistorio en esta reivindicación. "En su día se reclamó que no se perdieran los fondos y como el Ayuntamiento no era capaz de tener el proyecto, se pidió que se trasladasen para el dragado de la Ría do Burgo. Pero teniendo fondos europeos adicionales, Santiago necesita esa inversión, y la Xunta estará al lado del Ayuntamiento", ha zanjado.