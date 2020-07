L'IBV treballa en la valoració d'espais i llocs de treball associats al procés de venda online de Mercadona

20M EP

L'Institut de Biomecànica (IBV) ha realitzat un treball per a Mercadona per a assegurar que les activitats desenvolupades en el procés de venda online són segures per a la seua plantilla des del punt de vista múscul-esquelètic, segons ha informat l'institut en un comunicat.