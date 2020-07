Tamara Falcó cuenta en su programa que invitó a los Beckham a cenar en su casa

La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, suele revelar algunos detalles de su vida y de algunos miembros de su familia en el programa de Cocina al punto. Desde los secretos de belleza de su madre, Isabel Preysler, hasta los futuros proyectos musicales de su hermano, Enrique Iglesias. Este miércoles, ha sido el turno de unos invitados muy especiales, los Beckham.

La ganadora de MasterChef Celebrity ha contado a su compañero de cocina, Javier Peña, que pudo conocer al famoso matrimonio en España. Falcó ha explicado que la pareja acudió a su casa a cenar y que el plato elegido para los invitados fue pescado a la plancha.

El chef ha sido el que ha sacado el tema de los Beckham al citar una frase que, supuestamente, dijo Victoria Beckham sobre la gastronomía española. "¿Quién era la que decía que España olía a ajo? Victoria Beckham, ¿no?", ha comentado el cocinero.

Tamara Falcó ha dudado de la veracidad de esa historia y ha añadido: "A mí me cayó bien cuando la conocí". No obstante, ha detallado que no le sirvieron ningún plato con ajo durante la velada para comprobarlo.

Javier Peña se ha interesado sobre la dieta de Victoria y por cómo se mantiene en forma. La socialité ha comentado que la mujer del futbolista cuida "bastante" la línea y que, por ello, el pescado a la plancha fue una buena elección.