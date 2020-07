PSPV i Ciutadans aconsegueixen un acord per a governar junts a Xixona

En un comunicat del consistori, López ha manifestat la seua confiança en l'acord aconseguit amb els edils de la formació taronja "després de mesos de converses i negociació", i "gràcies a l'actitud constructiva i les ganes dels dos partits per sumar esforços a favor de Xixona".

L'alcaldessa ha dit que es tracta d'un "pacte de futur", les bases del qual s'han alçat sobre l'"interés comú" de treballar per l'àmbit local al marge de les ideologies.

"Junts som més forts i, gràcies al suport de Ciutadans, anem a poder fer realitat els grans projectes que tenim en marxa, i altres nous per a convertir Xixona en el poble que tots volem", ha comentat.

Per la seua banda, Javier Guitérrez, ha explicat que Cs ha decidit, "per un acte de responsabilitat política, i sobre la base de realitzar política útil de veres, arribar a un acord amb l'actual equip de govern per a treballar en bloc amb la finalitat de complir uns objectius comuns per al progrés i l'avanç del poble de Xixona".