Policías de Toledo, Murcia, Valencia y Zaragoza garantizarán que temporeros cumplan el confinamiento en el IFAB

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Toledo, donde ha asegurado que a la Delegación del Gobierno y a la Subdelegación de Albacete les corresponde garantizar dicho cumplimiento.

Según Tierraseca, la situación es de "normalidad absoluta" en cuanto al orden público en la ciudad, toda vez que "la totalidad" de los temporeros han llegado este miércoles al recinto del IFAB que, aunque propiedad de la Diputación, es gestionado por el Ayuntamiento albaceteño.

Dicho esto, también ha asegurado que la jornada de este martes transcurrió con "total normalidad", pues las autoridades públicas se personaron a trasladarles que lo que está ocurriendo es un problema sanitario y que por ello se les iba a llevar al IFAB, para que pudieran tener condiciones "dignas y humanas" para cumplir los 14 días de confinamiento decidido por la Consejería de Sanidad y ratificado por un juez.

Preguntado por los medios, el delegado el Gobierno no ha precisado ni el número de personas que van a ser confinadas en el IFAB ni el número de agentes policiales que lo harán efectivo, "para no dar pistas a quienes no deben tener esos datos".