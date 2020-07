¿Qué es el ‘machine learning’ y por qué está cambiando el mundo?

Puede que el término machine learning no te suene, pero se trata de un concepto relativamente nuevo que está cambiando nuestras vidas. En español, si no se usa el término inglés, se traduce como aprendizaje automático, aunque no refleja del todo la realidad que se esconde detrás de estas palabras.

Se trata, explicado de forma sencilla, de un sistema de análisis de datos. Lo que lo hace diferente es que dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones y hacer predicciones. Dicho de otra forma, podemos decir que el machine learning genera patrones que los ordenadores pueden memorizar y aplicar. Es decir, los ordenadores “aprenden” de manera automática.

La importancia que este avance ha tenido a la hora de manejar grandes cantidades de datos está cambiando el mundo. Sin que seamos conscientes de ello, el machine learning está presente en nuestra vida diaria mejorando nuestra relación con la tecnología, y se aplica en las mejoras de motores de búsqueda como Google hasta en el campo de la robótica, pasando por ayudarnos en la lucha contra delitos informáticos como fraudes en compras electrónicas, ya que si el ordenador aprende, cada vez resulta más difícil encontrar puntos débiles para atacar.

