El PP insisteix en la seua voluntat "total" d'arribar a un acord de reconstrucció encara que siga "de mínims"

Segons ha explicat Bonig davant els mitjans, en el plànol econòmic espera que es facen diversos documents per a poder votar-los per separat perquè "és molt difícil que el PP done el seu suport a la ponència" si es parla de pujar impostos, noves figures de fiscalitat verda o la taxa turística.

Per contra, ha subratllat que el PP defèn la col·laboració públic-privada quan hi ha algun grup "interessat en què no aparega". En tot cas, ha incidit que estan disposats a arribar a un acord de mínims perquè això no siga un obstacle. "Fins a l'últim moment tindrem oberta la porta, anem a seguir negociant", ha remarcat.

En els àmbits social i sanitari, Bonig ha assenyalat que si les qüestions "sectàries i ideològiques queden fora" el PP també pot renunciar a coses que planteja, encara que ha lamentat que hi haja diners per a reversions i no per a implantar la infermera escolar.

Ha reconegut el treball que s'està fent en el si de la comissió i ha demanat responsabilitat a tots, especialment "al qui té un plus de responsabilitat, que és el que governa", i deixar fora les discrepàncies per a arribar a un pacte.

FONS EUROPEUS

Preguntada sobre el paper que, al seu juí, han de jugar les autonomies a l'hora de decidir on van els fons europeus que rebrà Espanya, ha assenyalat que una part d'eixos 140.000 milions han d'anar a les comunitats i ha demanat al president, Ximo Puig, que "abandere" eixa petició que part dels projectes finançats siguen de les comunitats.

Ha destacat que se'n va a produir una reducció de la PAC del 10% que va a afectar la Comunitat, per la qual cosa part d'eixos projectes a finançar haurien d'estar relacionats amb aquest àmbit.

"Hi ha diners, falten idees i projectes", ha incidit Bonig, qui ha mostrat la seua alegria davant el fet que eixos fons europeus vagen a suposar que "la reforma laboral no se'n va a derogar".