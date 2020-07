El Govern espera la caída de casos en Lleida, con el sistema sanitario "estresado"

"Desde unos días hacia acá se aprecia de manera sensible y estable que el crecimiento de los casos de Covid-19 en el Segrià (Lleida), y por extensión en la región sanitaria de Lleida, que ha sufrido estabilización y apunta ligeramente que puede iniciarse un cierto descenso en el número de casos", ha afirmado el delegado en una rueda de prensa telemática en la que también ha participado la gerente de las dos regiones sanitarias de Lleida, Divina Farreny.

"Con la contribución de todos, con el esfuerzo ciudadano, que tiene sus costes, lo reconocemos y nos sabe mal que los tengan, pero poniendo la salud por delante, todo lo demás va a ser después reconducido", ha afirmado Farré.

"Los esfuerzos han valido la pena, es el momento de mantener el esfuerzo, de mantener la disciplina y de no hacer contactos ni desplazamientos innecesarios", ha recalcado Farré.

Farreny ha explicado que están llegando a los centros sanitarios casos de hace cinco o seis días, ha cifrado en 169 las personas ingresadas, cinco más que el martes, y 20 en la UCI; y ha señalado que el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, con tres plantas abiertas y dos UCIs tiene capacidad para abrir una cuarta y otra UCI, y que el Santa María, con seis habitaciones, tiene capacidad para otras 16.

La gerente ha afirmado que en la provincia, entre brotes y casos asociados, hay setenta focos y ha avanzado que se han incorporado "24 gestores Covid" para informar a personas que den positivo de coronavirus y trabajar en la búsqueda de contactos.

Farreny ha insistido en que está aumentando el porcentaje de pacientes que ingresan con más de 60 años, por lo que ha insistido en la necesidad de extremar las medidas de distanciamiento.

La gerente ha remarcado: "El virus sigue aquí y seguirá muchos meses. No podemos bajar la guardia, hasta que no haya vacuna. Nuestra vacuna es bajar el ritmo social, la mascarilla, hacer la higiene de manos e intentar que no se inicien cadenas de transmisión".