Coronavirus.- Generalitat, patronal i sindicats tanquen un pacte "viu" per a la reconstrucció amb 383 propostes

La firma del document, encara no publicat, s'ha escenificat aquest dimecres en un acte solemne en el Saló de Corts del Palau a càrrec del president, Ximo Puig, i els responsables de la patronal, Salvador Navarro, i els sindicats, Arturo León (CCOO) i Ismael Sáez (UGT).

Al llarg de 240 pàgines, aborda totes les polítiques del Consell després de dos mesos de treball en quatre taules dirigides pels vicepresidents Mónica Oltra (Igualtat) i Rubén Martínez Dalmau (Vivenda) i els consellers Rafa Climent (Economia) i Vicent Soler (Hisenda).

Compta amb 15 eixos: transformació ecològica; més finançament per a empreses; foment del teletreball, conciliació i corresponsabilitat amb visió de gènere, Formació Professional com a ferramenta de transformació; seguretat davant emergències; sanitat i servicis socials més forts; administració digital i àgil; noves lleis d'economia 'verda'; més formació per a treballadors; impuls al transport públic; obra pública com a sector fonamental; més ajudes per a indústria; digitalització del comerç minorista; agricultura més innovadora.

Les despeses que comporten aquestes línies requerirà de l'augment dels ingressos de la Comunitat Valenciana en tres vies: la reforma del sistema de finançament autonòmic, una major corresponsabilitat i eficiència fiscal i l'optimització dels fons europeus de recuperació pactats aquesta setmana, amb els quals Puig veu un "alineament clar" en els objectius. "Ara aquests projectes es podran realitzar", ha confiat.

PROGRAMA PER A "ALÇAR-NOS COM ELS NOSTRES AVANTPASSATS"

En un moment "francament difícil, amb l'economia contra les cordes", el pacte pretén dibuixar l'equilibri entre la prioritat de protegir la salut i l'"obligació" de reactivar l'activitat i la societat. "No és un programa electoral, és un programa generacional", ha asseverat, destacant que naix del "cor" de totes les parts, sense oblidar l'empatia ni la responsabilitat.

"Açò no ha acabat i ningú va a regalar-nos gens, hem d'alçar-nos com els nostres avantpassats. Valencians en peu alcem-nos", ha exclamat citant l'himne regional i cridant a la confiança i a la unitat. També ha posat en valor que "el diàleg social ha funcionat a la Comunitat".

El president valencià ha demanat voluntat, "capacitat de sacrifici" i determinació per a afrontar el que vé: "Hem de substituir l'angoixa per l'esperança. És l'hora de l'orgull i la fe en aquest poble, de recordar per què estem junts".

PATRONAL I SINDICATS

Com a balanç, la patronal valenciana CEV posa en valor el diàleg social com a element estratègic "amb responsabilitat per a arribar a acords com aquest històric" i l'objectiu d'una recuperació sòlida i sostenible que done més confiança a les empreses.

"És evident que no podem avançar a soles. Hem d'estar a l'altura", ha reivindicat el seu president, convençut que la prosperitat econòmica porta aparellada la prosperitat social i que "l'única manera de protegir l'Estat del Benestar és amb empreses que cresquen, generen ocupació i paguen impostos, uns impostos que no han de condicionar la seua competitivitat territorial".

CCOO PV confia que l'acord marque el full de ruta per a la transformació social i econòmica i que els compromisos es reflectisquen en els pressupostos de la Generalitat per al 2021, amb la digitalització i la transició ecològica com a punts "imprescindibles" entre els 176 que va presentar aquest sindicat.

"Donem resposta a l'emergència i situem la Comunitat en les millors condicions per a eixir de la crisi. Tirarem endavant i ho farem junts", ha celebrat el seu secretari general, remarcant que "negociar suposa assumir que cap part podrà aconseguir el cent per cent dels seus objectius".

I UGT-PV espera que l'acord "pague la pena" i beneficie el conjunt de la ciutadania i destaca el seu valor simbòlic i d'"exemplaritat davant la crispació instal·lada en la política espanyola". "Som capaços de cooperar", ha asseverat el seu titular, per a demanar que isca de manera unànime a Les Corts.

Aquest sindicat veu prioritari que l'economia no es base en el 'dúmping' o en una fiscalitat regressiva, sinó en la transformació del model i en l'aprofitament dels fons europeus. També defèn que la recuperació "no és una cosa que competisca únicament als rics o a les grans fortunes".