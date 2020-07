Cultura.- Carlos Reyero deixa la direcció del Museu de Belles arts de València "per motius personals"

Així ho ha anunciat el propi Reyero en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyat per la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i el seu successor en el càrrec.

"Quan algú pren una decisió d'aquest tipus es deu a causes que un no podia ni imaginar quan va vindre, moltes de les quals són comprensibles perquè les hem patit tots i crec que no és necessari aclarir-les perquè hem patit molts una situació desagradable durant aquests últims mesos", ha indicat Reyero, el qual va ser triat per a dirigir la pinacoteca fa un any mitjançant concurs.

Per la seua banda, Carmen Amoraga ha assenyalat que no han obert concurs per a seleccionar al pròxim director, ja que "fa menys d'un any que es va realitzar" i no paga la pena deixar el museu sense director un període de tres o quatre mesos. Per açò, s'ha seleccionat Pablo González per a assumir el càrrec atés que ja va concórrer a l'anterior convocatòria i va quedar en segona posició.

Nascut a Santander el 1957, Carlos Reyero Hermosilla és catedràtic d'Història de l'Art i sotsdirector del Departament d'Història i Teoria de l'Art a la Universitat Autònoma de Madrid.

Del 2010 al 2015 va ser catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra. És especialista en arts visuals (segles XVIII-principis XX) i autor de quasi tres-cents treballs d'investigació publicats en revistes, llibres, actes de congressos i catàlegs.

Així mateix, ha sigut comissari i assessor científic de diferents exposicions i ha impartit nombrosos cursos especialitzats i conferències en institucions educatives, centres culturals i museus. També és integrant de la Reial Acadèmia Catalana de Belles arts de Sant Jordi de Barcelona (2011) i de l'Acadèmia de la Història de Madrid (2012).