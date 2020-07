El xef Ricard Camarena es tornarà a pujar enguany als escenaris de Mediterrània Gastrónoma

20M EP

Ricard Camarena es tornarà a pujar enguany als escenaris de Mediterrània Gastrónoma, que se celebrarà del 8 al 10 de novembre en Fira València. Serà un any especial i diferent, per açò els protagonistes del panorama gastronòmic, especialment de la Comunitat Valenciana, no han volgut perdre-li-ho, ha informat l'organització en un comunicat.