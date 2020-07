Cantabria recibe 64,7 millones de euros del primer tramo del Fondo COVID-19

Este fondo está dotado con un total de 16.000 millones para que las comunidades autónomas financien el impacto de la pandemia y se compense la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica, ha informado el Gobierno en un comunicado.

El Fondo COVID está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos.

El tramo aprobado hoy es el primero de los dos que se distribuirán entre los territorios siguiendo criterios representativos del gasto sanitario y que suman más de la mitad del fondo con 9.000 millones.

El primer tramo de 6.000 millones tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades, de manera que en la distribución computan los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.

El reparto del primer tramo es el siguiente: Cataluña 1.246 millones; Galicia 268,1; Andalucía 597,6; Asturias 106,1; Cantabria 64,7; La Rioja 57,5; Murcia 98,1; Comunidad Valenciana 449,6; Aragón 146,5; Castilla-La Mancha 319,2; Canarias 158,9; Extremadura 96; Baleares 104,5; Madrid 1.495; Castilla y León 349,1; País Vasco 328,6; Navarra 88,7; Melilla 12; y Ceuta 12.

El segundo tramo del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%).

Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.

El tercer tramo está asociado a la educación con 2.000 millones de euros, que se transferirá en septiembre, mes en el que comienza el curso escolar. Estos recursos se repartirán conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).

Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica.

De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.

El Fondo COVID-19, supone la "mayor transferencia" de recursos del Gobierno central a las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación. Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

ZULOAGA: "SIEMPRE QUEREMOS MÁS"

El vicepresidente y portavoz del Gobierno cántabro, Pablo Zuloaga, ha valorado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo esta noticia, que se suma a la "extraordinaria" del acuerdo "histórico" en Bruselas por el que España recibirá 140.000 millones de euros de los que 72.000 son a fondo perdido.

En cuando al fondo no reembolsable de 16.000 millones del Estado a las comunidades autónomas, de los que 181 millones corresponden a Cantabria, casi 65 en el primer tramo, el portavoz del PRC-PSOE ha sido cuestionado por los periodistas si está "satisfecho" con el reparto y lo considera "suficiente" para la región.

Preguntas que el también secretario general de los socialistas cántabros ha declinado contestar directamente, más allá de evidenciar que cuando se trata de reclamar dinero todos los dirigentes "siempre queremos más".

En su lugar, ha valorado el "esfuerzo" hecho por el Gobierno de Pedro Sánchez gracias a este fondo y otras iniciativas para reactivar la economía, como la línea de crédito de 120 millones.

Así, hasta la fecha, y sin contar con las partidas de la Unión Europea, la Comunidad Autónoma ha recibido más de 300 millones para ingresos e inversiones para paliar las consecuencias del Covid e impulsar la economía para generar empleo.

Lo que no ha querido dar Zuloaga, porque ve "aventurado" hacerlo, es una cifra sobre el gasto extra que el coronavirus ha supuesto para Cantabria, y ha optado por remitirse a datos facilitados hasta ahora por la Consejería de Economía y otros departamentos del Gobierno.

QUIÑONES VALORA LA "MAYOR TRANSFERENCIA" DEL ESTADO A LAS CCAA

Por su parte, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha valorado en un comunicado la importancia para las comunidades autónomas de estos recursos que "suponen una ayuda fundamental para sufragar los gastos derivados de la pandemia.

"El Estado sigue ayudando a Cantabria y al resto de comunidades con este Fondo COVID-19 que representa la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las Comunidades Autónomas al margen del sistema de financiación", ha añadido.