Rocío Flores desvela cómo mantiene su peso después de haber perdido 16kg en 'Supervivientes'

Rocío Flores volvió renovada de Honduras después de participar en Supervivientes 2020, y es que la hija de Antonio David Flores regresó con 16kg menos y con mucha más autoestima.

El cambio físico de Rocío fue uno de los más impactantes de esta edición y ha decidido cuidarse para no volver a recuperar los kilos que perdió, como suele pasar con algunos de los concursantes. Para conseguir este objetivo, la asesora dietética online ha seguido unos trucos que ha compartido con sus seguidores en Instagram.

Además de comer de forma saludable, Rocío se toma una infusión al mediodía, evitando así que en las horas sucesivas no le ataque el hambre y coma de forma impulsiva. Además, al ser algo diurético le ayuda contra la retención de líquidos, la hinchazón y mejora su digestión.

Uno de los trucos de Rocío Flores para mantener su peso es beber infusiones. rotrece/INSTAGRAM

También ha aprovechado su vuelta de Honduras para realizarse varios tratamientos en la piel para mejorar su aspecto y tenerla más tersa después de la rápida bajada de peso. Rocío acude a sesiones de maderoterapia corporal que ayuda a reducir la celulitis, activa el sistema circulatorio y el sistema linfático, reafirma y tonifica y ayuda a seguir perdiendo peso y volumen.

Después del gran cambio físico, la joven de 23 años no para de publicar fotos de su nuevo cuerpo en Instagram, y como ha demostrado estas últimas semanas, está encantada y muy orgullosa de él.

Sin embargo, sus fotos están plagadas de mensajes para que no vuelva a su peso de antes. "Estas superbonita no engordes", "Nena estas espectacular intenta mantenerte asi" o "Porfa no engordes que eres muy guapa y tienes futuro mediático", son algunos de los comentarios que muchas personas han dejado en sus fotos de Instagram.

Esto es solo un ejemplo más de como la gordofobia está tan normalizada en la sociedad que terminamos asociando la delgadez con la belleza y la gordura con la fealdad, sin tener en cuenta las implicaciones que pueda tener en la salud mental de quién recibe estos mensajes.