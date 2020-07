Calvo celebra los más de 100 millones para Baleares del Fondo Covid-19 "para no dejar a nadie atrás"

En un comunicado, Calvo ha subrayado del Fondo Covid-19 que Baleares no tendrá que devolverlo y que, además, son recursos que tampoco generarán deudas ni intereses, ya que el coste lo asume el Estado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden ministerial de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de 6.000 millones de euros del Fondo COVID-19, de los que 104,5 millones de euros se destinan a Baleares.

Se trata de la primera fase del reparto de un fondo que en total asciende a 16.000 millones de euros a nivel nacional para que las Comunidades Autónomas financien el impacto de la pandemia y se compense la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica.

El primer tramo de 6.000 millones repartido este miércoles entre todas las CCAA tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades, de manera que en la distribución computan los ingresos UCI (30 por ciento); los pacientes hospitalizados (25 por ciento); las PCR totales realizadas (10 por ciento), así como la población protegida equivalente (35 por ciento). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.

El Fondo COVID-19 supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las CCAA al margen del sistema de financiación.

Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

Con esta medida el Gobierno trata de garantizar que las comunidades tengan recursos para hacer frente al impacto de la pandemia y poder prestar servicios públicos de calidad.