El PP propone una ley de conciliación que incluye un bono infantil universal para hacer gratuita la educación 0-3 años

Así lo ha explicado la presidenta y portavoz 'popular' en Les Corts, Isabel Bonig, que ha destacado que no pretende que esta ley "sea la panacea", sino que es un documento abierto al diálogo y a la modificación que busca proteger "el feminismo, la igualdad real entre hombres y mujeres, que la maternidad no sea incompatible con el desarrollo de la carrera profesional y la corresponsabilidad".

La propuesta se desarrolla en torno a tres ejes: laboral, educativo y social. En el plano educativo se propone la gratuidad universal de la formación de 0 a 3 años con un bono infantil que cubriría el coste de la escolarización en el centro elegido por los padres.

Bonig ha recordado que el Consell ha puesto aulas gratuitas de 2 años, lo que ha afectado a la red de escuelas infantiles ya que se trata de las más rentables. Y ha preguntado qué pasará con la conciliación si estas desaparecen, especialmente en un momento como el actual en que la pandemia de Covid-19 tampoco aconseja dejar a los abuelos, colectivo de riesgo, el cuidado de los menores.

Por eso el PP plantea que la educación sea gratuita de 0 a 3 años ayudando a esa "magnífica red" de escuelas infantiles, que precisamente es un colectivo de empleo femininizado, y ofrecer una educación de calidad que favorezca también la conciliación. "Es cuestión de prioridades", ha dicho Bonig, que ha advertido de que "septiembre ya está ahí".

Ha asegurado que hay "una preocupación en las familias, incertidumbre ante el inicio del curso escolar, que debe coordinarse y planificarse, y se va a producir un aumento en las tensiones familiares a la hora de conciliar".

También en el plano educativo el PP plantea programas de ampliación de horarios de los centros educativos antes y después de la jornada lectiva, así como otros dirigidos a la atención lúdica de los menores de edad durante periodos vacacionales y días no lectivos y ayudas para contratar a personas para el cuidado de menores de 12 años a cargo de las familias en las que los horarios laborales de los progenitores resulten incompatibles con los de apertura de centros o cuando por causas de fuerza mayor permanezcan cerrados.

SUBVENCIONES Y DEDUCCIONES

Otras de las medidas recogidas en la ley son líneas de subvenciones para el fomento de la conciliación, compensando la disminución de ingresos de los trabajadores que pidan reducción de jornada o excedencia para el cuidado de menores o dependientes, subvenciones para que las empresas establezcan mecanismos de racionalización y flexibilización de horarios, deducciones fiscales para el fomento de la conciliación y el acceso voluntario al teletrabajo a empleados públicos en los casos en que sea posible.

Asimismo, se recoge el apoyo de programas del tercer sector relacionados con la conciliación y el cuidado de menores, personas mayores y personas con discapacidad.

BRECHA SALARIAL

Respecto a la brecha salarial, ha explicado que hay una situación "preocupante", según los informes presentados el pasado febrero por los sindicatos UGT y CCOO, que revela que la diferencia entre el salario medio de hombres y mujeres en la Comunitat Valenciana es de 5.344 euros, con una brecha salarial del 22,39%, por encima de la media estatal.

"Esto es preocupante porque los contratos temporales son en su mayoría a mujeres y porque el número de valencianos que se retiró del mercado laboral para cuidar de familiares dependientes o con discapacidad creció en 2018 un 64%, 15.700 personas, de las que el 94% eran mujeres", ha añadido.

Además, ha continuado la dirigente del PP, según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) antes de la pandemia la mayor parte de las actividades domésticas ya recaían sobre las mujeres "pero esa situación se ha agudizado y se trabaja más en casa cuando los menores no asisten al colegio: aumenta la carga de trabajo en el hogar, para la atención y ayuda en tareas escolares a distancia".

Por ello, plantean distintas medidas para favorecer la igualdad efectiva, entre ellas fomentar la contratación en las administraciones públicas de mujeres en los sectores en que están infrarrepresentadas o incentivar a las entidades privadas que transformen los contratos indefinidos a tiempo parcial a mujeres en contratos a tiempo completo.

TAMBIÉN PRESENTARÁN UNA LEY DE FAMILIAS

Según ha destacado, el PP ha esperado a que el Consell "tomara la iniciativa" en este campo de la conciliación, pero "ni está ni se le espera" y por eso, "ante una izquierda colapsada, desaparecida o en Formentera", los 'populares' han optado por actuar. Además, ha avanzado que también presentarán una "ley de familias".

Bonig ha remarcado que a la hora de defender derechos "nadie puede dar lecciones al Partido Popular" y ha alertado de que "sin un marco normativo claro y sin dinero es difícil hacer política". "Hacer 'ximoanuncios' es sencillo pero con el paso del tiempo la situación empeora", ha agregado.

"Ya llegamos tarde a la pandemia a nivel sanitario y no podemos permitirnos llegar tarde también en conciliación. No es un documento cerrado, la presentamos con humildad y aportamos nuestro trabajo", ha advertido, aunque ha lamentado que no están encontrando buena predisposición en el Consell con sus iniciativas y parece que como llegan del PP son "apestados".