Educació publica les instruccions d'Infantil i Primària marcades per la "situació extraordinària" de la Covid-19

Per tant, les directrius tenen en compte totes les normes que contemplen la crisi sanitària i que es refereixen, entre d'altres, a "les mesures d'ordenació acadèmica, coordinació docent, elaboració del projecte educatiu i la programació general anual, així com horaris lectius i altres aspectes didàctics i organitzatius en els quals s'han d'incloure en tot moment els principis coeducatius de manera transversal".

Un dels canvis més significatius per al curs que vé serà que els grups d'Educació Infantil es configuraran com a grups de convivència estable -els anomenats 'bambolla'-, amb un màxim de 20 alumnes. Si per a constituir-los és necessari incrementar el nombre d'unitats autoritzades, els centres establiran els criteris pedagògics per a l'assignació de l'alumnat als diferents grups, que podran incloure menors de fins a tres nivells educatius.

En Primària, fins a quart curs també s'habilitaran aquests grups 'bambolla' amb fins a 20 xiquets i serà possible augmentar les unitats. També els centres establiran els criteris pedagògics per a l'assignació de l'alumnat als diferents grups, que, en aquest cas podran incloure estudiants de fins a dos nivells educatius consecutius.

Així mateix, es podrà flexibilitzar el màxim de 20 alumnes dels grups de convivència estables, podent arribar a 25 en aquells centres que no disposen dels espais necessaris per a situar a tots els grups o quan el centre considere que és la millor opció per a l'atenció adequada.

Pel que fa a quint i sext de Primària, s'organitzaran de manera que es respecte la distància mínima interpersonal d'1,5 metres. Els centres utilitzaran les aules i espais més grans que disposen per a situar-los i ajustaran el nombre màxim d'alumnat que càpia en cada grup. Igualment, podran configurar grups de convivència estable en aquests nivells es considere que és la millor opció.

Els centres, en funció del nombre d'alumnes i dels espais disponibles, també podran organitzar els grups de tercer i quart d'Educació Primària amb les característiques descrites per a quint i sext.

Pel que fa a l'escolarització de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, necessitats educatives especials o necessitats de compensació de desigualtats en els diferents grups d'un mateix curs, es durà a terme de manera equilibrada, llevat que per a l'organització excepcional dels grups per al curs 2020-2021 es considere l'opció de configurar alguns grups de convivència estable en què hi haja un nombre més gran d'alumnat d'aquestes característiques per a facilitar la intervenció del personal especialitzat de suport a la inclusió.

Educació assenyala a més que s'haurà de prioritzar, sempre quesiga possible, la continuïtat dels tutors amb els seus grups del curs anterior. En primer de Primària, les persones que exercisquen la tutoria seran, sempre que siga possible, mestres amb destinació definitiva en el centre. Excepcionalment, la direcció del centre podrà designar mestres i mestres sense destinació definitiva en el centre i ho comunicarà, mitjançant una proposta raonada, a la Inspecció.

ESPECIALISTES

Sobre la distribució horària per al professorat especialista, una vegada aprovats els grups de convivència estable i els ordinaris, se'ls assignarà l'horari. Els qui no tinguen un grup de convivència estable assignat es coordinaran amb els mestres que tinguen assignada la tutoria per a elaborar materials i activitats de la seua especialitat.

Altres formes de participació dels especialistes en els grups estables poden ser en activitats que es desenvolupen, preferentment, en espais a l'aire lliure, sempre que es puga garantir la distància d'1,5 metres o donar sessions de la seua especialitat per mitjà de l'ús de tecnologies. En els supòsits previstos en aquest punt l'alumnat estarà acompanyat pel tutor o la tutora del grup.

En el cas concret dels especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, amb caràcter general, no ocuparà llocs de tutoria en grups estables de convivència. No obstant açò, quan l'organització del centre requerisca que exercisca una tutoria en un grup 'bambolla', no haurà d'atendre alumnat fora del seu grup.

En els grups de convivència estable, la participació d'aquest professorat es realitzarà garantint la distància mínima interpersonal d'un metre i mig, acompanyat pel tutor del grup i amb les mesures de prevenció, higiene i protecció que determinen les autoritats sanitàries. Quan açò no siga possible, la persona especialista facilitarà les orientacions i materials didàctics necessaris a la persona tutora. En els grups de quint i sext de Primària i aquells de tercer i quart ordinaris, la seua intervenció es farà garantint distància i mesures de prevenció.

Pel que es refereix a l'atribució docent del professorat de Religió, aquesta es limita a la impartició del currículum de la matèria i, per tant, no pot exercir la tutoria del grup. Davant l'organització excepcional del centre realitzada com a conseqüència de la crisi sanitària, aquest professorat atendrà, en primer lloc, en les hores de docència corresponents, els grups que no es configuren com a estables de convivència, sense més requisit que mantindre la distància mínima interpersonal. En els grups estables de convivència atendrà l'alumnat, d'acord amb la disponibilitat horària, sempre que es puga garantir la distància mínima.

Les instruccions subratllen que durant el curs 2020-2021, els centres hauran d'extremar les mesures de seguretat "com a conseqüència dels possibles escenaris que es puguen produir d'acord amb l'evolució de la situació sanitària provocada per la Covid-19, mesures que estaran incloses en els seus plans de contingència".

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍLIES

En aquest sentit, les famílies hauran de formalitzar una declaració responsable, la qual serà elaborada conjuntament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a garantir el seu "compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat d'acord amb els protocols determinats en els seus plans de contingència".

Així mateix, el programa anual d'activitats complementàries i extraescolars i servicis complementaris s'ajustarà a l'evolució de la pandèmia Covid-19, i es promouran especialment les activitats que es desenvolupen fora del centre educatiu. Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es garantisca la distància mínima interpersonal, i que, a més, es dispose d'un registre amb la relació de l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.