Coronavirus.- La Pobla de Benifassà demana a veïns que isquen "només l'imprescindible" en detectar-se 2 casos

Així, en una crida firmada dilluns passat, el primer edil ha informat sobre les recomanacions que han de seguir els ciutadans per als pròxims 15 dies, entre les quals s'insta les persones que es troben en confinament al fet que ho respecten "escrupolosament", així com a tota la població al fet que complisca les normes sanitàries.

Aquestes normes consisteixen a quedar-se a casa "el màxim possible", mantindre el distanciament social, l'obligatorietat d'usar mascareta fora de casa, el llavat de mans amb freqüència, cobrir-se amb el colze en tossir i contactar amb el Consultori Mèdic si es tenen símptomes.

Així mateix, l'alcalde ha decidit tancar tots els establiments depenents de l'Ajuntament: Piscina Municipal, Unitat de Respir, Llar del Jubilat, Oficina de Turisme 'Tourist Info', Bar 'La Societat', Hotel-Restaurant 'Tinença', Locals per a Associacions, entre uns altres.

David Gil crida a la responsabilitat individual per a frenar el brot "al més prompte possible", i recorda que és "absolutament imprescindible" ser responsables i complir les recomanacions sanitàries de seguretat "per a evitar rebrots i passos arrere que posen en perill la salut de les persones i la recuperació econòmica".

El primer edil ha indicat a Europa Press que els veïns de La Pobla de Benifassà -amb actualment 202 habitants censats- estan responent molt bé davant aquestes recomanacions, i de fet alguns han demanat la baixa per a no anar a treballar.

Així mateix, ha assenyalat que entre el 25 i el 30 per cent dels establiments hostelers de la localitat han decidit tancar de manera voluntària "per precaució", i s'han realitzat ja test ràpids a la mitat de la població, els quals han resultat negatius.